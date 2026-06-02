З початку року уряд залучив від продажу та обміну ОВДП майже 201 млрд гривень

Протягом січня – травня 2026 року Уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 166 мільярдів гривень, 452 мільйони доларів США та майже 295 мільйонів євро. Водночас на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за цей період було спрямовано 134,1 мільярда гривень, 650 мільйонів доларів США та 188,8 мільйона євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 травня 2026 року Уряд України на первинних аукціонах залучив понад 1,6 трильйона гривень (1 648 136,6 млн грн), 11 243,3 млн дол. США та 3 542,1 млн євро.

На погашення за ОВДП за цей же період спрямували 1 129 259,5 млн грн, 12 145,3 млн дол. США та 3 110,3 млн євро. Загальна сума залучених коштів від продажу та обміну облігацій упродовж воєнного стану становить майже 2 228 млрд грн.

Максимальна дохідність облігацій, що розміщувалися на аукціонах у травні, становила 16,15% річних у гривні та 3,15% у доларах США. ОВДП, номіновані в євро, у травні не розміщувалися.

Хто інвестує в державні облігації

Станом на 1 червня 2026 року найбільший обсяг цінних паперів традиційно сконцентрований банками – первинними дилерами. Портфелі інших категорій інвесторів в ОВДП розподілилися так:

Юридичні особи: загальний портфель у власності компаній становив 1 165,4 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску: 1 079 402,6 млн грн, 1 155,6 млн дол. США та 676,4 млн євро.

Фізичні особи: загальний портфель у власності громадян становив 148,5 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами: 92 140,6 млн грн, 1 052,5 млн дол. США та 189,3 млн євро.

Нерезиденти: загальний портфель у власності іноземних інвесторів становив 16,0 млрд грн в еквіваленті. У валютах випуску це: 14 948,9 млн грн, 12,8 млн дол. США та 10,0 млн євро.

Окремо в статистиці виділяють військові ОВДП. Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 1 червня 2026 року збільшився до 103,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 79,1 млрд грн в еквіваленті на 1 червня 2025 року. Населення тримає у військових паперах 54 124,5 млн грн (21,5% від загального обсягу гривневих військових ОВДП), 938,8 млн дол. США (47,6%) та 148,8 млн євро (18,9%).

Водночас загальний портфель військових облігацій у власності бізнесу (юридичних осіб без урахування банків) зменшився і становив 98,9 млрд грн в еквіваленті порівняно зі 117,6 млрд грн станом на 1 червня 2025 року. Бізнес утримує 73 322,7 млн грн (29,2% від загального обсягу військових ОВДП у гривні), 330,4 млн дол. США (16,8%) та 213,4 млн євро (27,1%). Обсяг військових ОВДП у власності нерезидентів становив 4 390,6 млн грн, 10,9 млн дол. США та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в травні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 14 473,3 млн грн. Долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість країни сьогодні може кожен охочий.

Нагадаємо, інвестиції українців в ОВДП сягнули рекордних 148,5 млрд грн. Обсяг вкладів фізосіб у державні облігації станом на 1 червня продемонстрував історичний максимум, а зростання порівняно з травнем минулого року склало 56,4%.