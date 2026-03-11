Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получит на миллион тонн больше зерна: прогноз производства пшеницы от USDA

пшеница
Производство пшеницы в Украине вырастет на 1 млн тонн / Shutterstock

Аналитики Министерства сельского хозяйства США (USDA) обновили прогноз мирового баланса пшеницы на сезон 2025/26. Ожидаемый объем глобального производства вырос на 0,32 млн. тонн и теперь составляет 842,12 млн. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует отчет министерства за март.

Показатели мировой торговли также претерпели коррекцию в сторону увеличения, достигнув отметки 222,16 млн тонн, что на 0,2 млн тонн больше предыдущих оценок.

Показатели Украины

Оценка производства пшеницы в Украине на текущий маркетинговый год была повышена сразу на 1 млн тонн — до общего показателя 24 млн тонн.

В то же время, аналитики снизили ожидания относительно объемов украинского экспорта на 0,5 млн тонн, установив прогноз на уровне 13,5 млн тонн.

Из-за этих изменений конечные запасы зерна внутри страны вырастут на 1,5 млн. тонн и составят 3,13 млн. тонн.

Мировые запасы зерна

Для рынка США USDA прогнозирует стабильный урожай на уровне 54,01 млн. тонн и экспорт объемом 24,49 млн. тонн. В то же время ожидается рост конечных запасов американской пшеницы до 25,34 млн. тонн.

Прогноз USDA для Китая на сезон 2025/26: урожай пшеницы ожидается на отметке 140,07 млн. тонн, импортные потребности составят 6 млн. тонн, а конечные резервы зафиксируются на уровне 124,85 млн. тонн.

Несмотря на всеобщее увеличение производства, мировые конечные запасы пшеницы по итогам сезона могут несколько сократиться.

Аналитики USDA снизили этот показатель на 0,55 млн. тонн, прогнозируя остатки на уровне 276,96 млн. тонн. Такие колебания отражают активизацию потребления и торговли на глобальном рынке, что влияет на распределение зерновых ресурсов между основными странами-экспортерами.

Прогноз для основных экспортеров пшеницы на 2025/26 МГ:

Фото 2 — Украина получит на миллион тонн больше зерна: прогноз производства пшеницы от USDA

Напомним, до середины марта цены на украинскую пшеницу будут сохранять восходящую динамику из-за усиления глобального спроса и внутреннего дисбаланса.

Также сообщалось, что посевные площади под пшеницей в Украине в 2026 году могут сократиться примерно на 5% по сравнению с 2025 годом и составят немногим менее 5 млн гектаров.

Автор:
Татьяна Бессараб