Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на пшеницу пошли вверх: почему зерно будет дорожать до середины марта

пшеница
Цены на пшеницу будут расти до середины марта

До середины марта цены на украинскую пшеницу будут сохранять восходящую динамику из-за усиления глобального спроса и внутреннего дисбаланса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского Аграрного Совета.

Глобальный спрос смещается в сторону Украины

По состоянию на 16 февраля экспорт украинской пшеницы достиг 190 тыс. тонн, в то же время на мировом рынке ожидается перераспределение спроса в объеме до 1,5 млн тонн из-за логистических проблем ключевых конкурентов в Черноморском регионе, что будет стимулировать дальнейший рост цен на украинское зерно.

Как отмечают аналитики, из-за логистических ограничений в Черноморском регионе объемы поставок конкурентов Украины на мировом рынке могут сократиться почти вдвое.

Соответственно, около 1–1,5 млн тонн пшеницы глобальным импортерам придется перекупать у других поставщиков, уже готовых покупать в Украине, Румынии и Франции.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке Украины наблюдается активность трейдеров, готовых контрактовать большие объемы, однако аграрии сдерживают продажи.

"Это уже несколько недель подряд поддерживает постепенный рост цен, и пшеница прибавляет по 1-2 $/т еженедельно. Дополнительным фактором влияния остаются погодные риски и возможные потери озимых из-за морозов, что также поддержит цены", - считают эксперты.

Условные цены на продовольственную пшеницу (11,5%) по базису CPT-порт находятся в диапазоне 215–220 $/т. К началу марта прогнозируется дальнейшее укрепление до 220-225 $/т.

"По меньшей мере, до середины марта рынок пшеницы будет сохранять восходящую динамику. Дальнейшее движение цен будет определяться состоянием озимых и развитием глобальной конъюнктуры", — отмечают в ПУСК.

Ранее сообщалось, что посевные площади под пшеницей в Украине в 2026 году могут сократиться примерно на 5% по сравнению с 2025 годом и составят немногим менее 5 млн гектаров.

Автор:
Татьяна Бессараб