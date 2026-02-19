Цены на пшеницу пошли вверх: почему зерно будет дорожать до середины марта

До середины марта цены на украинскую пшеницу будут сохранять восходящую динамику из-за усиления глобального спроса и внутреннего дисбаланса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках Всеукраинского Аграрного Совета.

Глобальный спрос смещается в сторону Украины

По состоянию на 16 февраля экспорт украинской пшеницы достиг 190 тыс. тонн, в то же время на мировом рынке ожидается перераспределение спроса в объеме до 1,5 млн тонн из-за логистических проблем ключевых конкурентов в Черноморском регионе, что будет стимулировать дальнейший рост цен на украинское зерно.

Как отмечают аналитики, из-за логистических ограничений в Черноморском регионе объемы поставок конкурентов Украины на мировом рынке могут сократиться почти вдвое.

Соответственно, около 1–1,5 млн тонн пшеницы глобальным импортерам придется перекупать у других поставщиков, уже готовых покупать в Украине, Румынии и Франции.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке Украины наблюдается активность трейдеров, готовых контрактовать большие объемы, однако аграрии сдерживают продажи.

"Это уже несколько недель подряд поддерживает постепенный рост цен, и пшеница прибавляет по 1-2 $/т еженедельно. Дополнительным фактором влияния остаются погодные риски и возможные потери озимых из-за морозов, что также поддержит цены", - считают эксперты.

Условные цены на продовольственную пшеницу (11,5%) по базису CPT-порт находятся в диапазоне 215–220 $/т. К началу марта прогнозируется дальнейшее укрепление до 220-225 $/т.

"По меньшей мере, до середины марта рынок пшеницы будет сохранять восходящую динамику. Дальнейшее движение цен будет определяться состоянием озимых и развитием глобальной конъюнктуры", — отмечают в ПУСК.

Ранее сообщалось, что посевные площади под пшеницей в Украине в 2026 году могут сократиться примерно на 5% по сравнению с 2025 годом и составят немногим менее 5 млн гектаров.