Ціни на пшеницю пішли вгору: чому українське зерно дорожчатиме до середини березня

Ціни на пшеницю зростатимуть до середини березня

До середини березня ціни на українську пшеницю зберігатимуть висхідну динаміку через посилення глобального попиту та внутрішній дисбаланс.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської Аграрної Ради.  

Глобальний попит зміщується в бік України

Станом на 16 лютого експорт української пшениці сягнув 190 тис. тонн, водночас на світовому ринку очікується перерозподіл попиту обсягом до 1,5 млн тонн через логістичні проблеми ключових конкурентів у Чорноморському регіоні, що стимулюватиме подальше зростання цін на українське зерно.

Як зазначають аналітики, через логістичні обмеження в Чорноморському регіоні обсяги поставок конкурентів України на світовому ринку можуть скоротитися майже вдвічі.

Відповідно, близько 1–1,5 млн тонн пшениці глобальним імпортерам доведеться перекуповувати в інших постачальників, які вже готові купувати в Україні, Румунії та Франції

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку України спостерігається активність трейдерів, які готові контрактувати великі обсяги, проте аграрії стримують продажі.

"Це вже кілька тижнів поспіль підтримує поступове зростання цін, і пшениця додає по 1–2 $/т щотижня. Додатковим фактором впливу залишаються погодні ризики та можливі втрати озимих через морози, що також підтримає ціни", — вважають експерти.

Наразі умовні ціни на продовольчу пшеницю (11,5%) за базисом CPT-порт знаходяться в діапазоні 215–220 $/т. На початок березня прогнозується подальше укріплення до 220–225 $/т.

"Щонайменше до середини березня ринок пшениці зберігатиме висхідну динаміку. Подальший рух цін визначатиметься станом озимих та розвитком глобальної кон’юнктури", — зазначають у ПУСК.

Раніше повідомлялося, що посівні площі під пшеницею в Україні у 2026 році можуть скоротитися приблизно на 5% порівняно з 2025 роком і становитимуть трохи менше 5 млн гектарів.

Автор:
Тетяна Бесараб