Ціни на пшеницю пішли вгору: чому українське зерно дорожчатиме до середини березня

До середини березня ціни на українську пшеницю зберігатимуть висхідну динаміку через посилення глобального попиту та внутрішній дисбаланс.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах Всеукраїнської Аграрної Ради.

Глобальний попит зміщується в бік України

Станом на 16 лютого експорт української пшениці сягнув 190 тис. тонн, водночас на світовому ринку очікується перерозподіл попиту обсягом до 1,5 млн тонн через логістичні проблеми ключових конкурентів у Чорноморському регіоні, що стимулюватиме подальше зростання цін на українське зерно.

Як зазначають аналітики, через логістичні обмеження в Чорноморському регіоні обсяги поставок конкурентів України на світовому ринку можуть скоротитися майже вдвічі.

Відповідно, близько 1–1,5 млн тонн пшениці глобальним імпортерам доведеться перекуповувати в інших постачальників, які вже готові купувати в Україні, Румунії та Франції

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку України спостерігається активність трейдерів, які готові контрактувати великі обсяги, проте аграрії стримують продажі.

"Це вже кілька тижнів поспіль підтримує поступове зростання цін, і пшениця додає по 1–2 $/т щотижня. Додатковим фактором впливу залишаються погодні ризики та можливі втрати озимих через морози, що також підтримає ціни", — вважають експерти.

Наразі умовні ціни на продовольчу пшеницю (11,5%) за базисом CPT-порт знаходяться в діапазоні 215–220 $/т. На початок березня прогнозується подальше укріплення до 220–225 $/т.

"Щонайменше до середини березня ринок пшениці зберігатиме висхідну динаміку. Подальший рух цін визначатиметься станом озимих та розвитком глобальної кон’юнктури", — зазначають у ПУСК.

Раніше повідомлялося, що посівні площі під пшеницею в Україні у 2026 році можуть скоротитися приблизно на 5% порівняно з 2025 роком і становитимуть трохи менше 5 млн гектарів.