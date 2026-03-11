Запланована подія 2

Україна отримає на мільйон тонн більше зерна: прогноз виробництва пшениці від USDA

пшениця
Виробництво пшениці в Україні зросте на 1 млн тонн / Shutterstock

Аналітики Міністерства сільського господарства США (USDA) оновили прогноз світового балансу пшениці на сезон 2025/26. Очікуваний обсяг глобального виробництва зріс на 0,32 млн тонн і тепер становить 842,12 млн тонн. 

Як пише Delo.ua, про це свідчить звіт міністерства за березень.

Показники світової торгівлі також зазнали корекції у бік збільшення, досягнувши позначки 222,16 млн тонн, що на 0,2 млн тонн більше за попередні оцінки.

Показники України

Оцінку виробництва пшениці в Україні на поточний маркетинговий рік було підвищено одразу на 1 млн тонн — до загального показника 24 млн тонн.

Водночас аналітики знизили очікування щодо обсягів українського експорту на 0,5 млн тонн, встановивши прогноз на рівні 13,5 млн тонн.

Через ці зміни кінцеві запаси зерна всередині країни зростуть на 1,5 млн тонн і становитимуть 3,13 млн тонн.

Світові запаси зерна

Для ринку США USDA прогнозує стабільний врожай на рівні 54,01 млн тонн та експорт обсягом 24,49 млн тонн. Водночас очікується зростання кінцевих запасів американської пшениці до 25,34 млн тонн.

Прогноз USDA для Китаю на сезон 2025/26: врожай пшениці очікується на позначці 140,07 млн тонн, імпортні потреби складуть 6 млн тонн, а кінцеві резерви зафіксуються на рівні 124,85 млн тонн.

Попри загальне збільшення виробництва, світові кінцеві запаси пшениці за підсумками сезону можуть дещо скоротитися.

Аналітики USDA знизили цей показник на 0,55 млн тонн, прогнозуючи залишки на рівні 276,96 млн тонн. Такі коливання відображають активізацію споживання та торгівлі на глобальному ринку, що впливає на розподіл зернових ресурсів між основними країнами-експортерами.

Прогноз для основних експортерів пшениці на 2025/26 МР:

Нагадаємо, до середини березня ціни на українську пшеницю зберігатимуть висхідну динаміку через посилення глобального попиту та внутрішній дисбаланс.

Також  овідомлялося, що посівні площі під пшеницею в Україні у 2026 році можуть скоротитися приблизно на 5% порівняно з 2025 роком і становитимуть трохи менше 5 млн гектарів.

Автор:
Тетяна Бесараб