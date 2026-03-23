Ціни на пшеницю в Україні досягли максимуму за останні пів року: що вплинуло на вартість зерна

Вартість української продовольчої пшениці в портах Чорного моря зросла до 237 $/т, що є найвищим показником з серпня минулого року. Основні причини — здорожчання фрахту через ріст цін на паливо та обмеження судноплавства в Ормузькій протоці.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Електронної зернової біржі України.

За даними аналітичної компанії ASAP Agri, що спеціалізується на дослідженні аграрних ринків Чорноморського регіону та Середземномор'я, зараз ціни на українську пшеницю з вмістом білку 11,5% складають 237 $/т FOB – порти Чорного моря, а на російську пшеницю з білком 12,5% - 242-245 $/т FOB Новоросійськ.

Логістика та фрахт

Вартість перевезень зросла через підвищення ціни на бункерне паливо. Доставка вантажів суднами типу "хендісайз" з України до Східного Середземномор'я подорожчала на 5-6 $/т і становить 28 $/т. Пропозиції української пшениці з поставкою до Єгипту (CIF) досягли 264 $/т, що на 11 $/т більше за лютневі показники.

Внутрішній ринок України

За останній тиждень експортні ціни в Україні також зросли:

продовольча пшениця: +100–150 грн/т (до 10 800–11 000 грн/т або 218–222 $/т);

фуражна пшениця: +50–100 грн/т (до 10 550–10 700 грн/т або 210–212 $/т).

Ця динаміка зумовлена відстрочкою виконання контрактів для Близького Сходу та збільшенням витрат на страхування суден.

Ситуація в Ормузькій протоці

Понад 3000 суден очікують проходу через протоку, що впливає на світову торгівлю продовольством та енергоносіями. Іран вибірково дозволяє прохід суден з агропродукцією для формування власних запасів. За даними аналітичної компанії Kpler, у період з 9 по 16 березня через територіальні води Ірану та альтернативні шляхи пройшли 11 суден під грецьким управлінням. Серед них — судно Giacometti з канадською соєю. Більшість цих суден розвантажилися в іранському порту Імама Хомейні перед виходом в Оманську затоку.

НаРаніше повідомлялося, що український ринок зерна різко додав у ціні: продовольча пшениця в портах Чорного моря піднялась до 10 700 грн за тонну. Ринок розігріли стрибок котирувань у США та геополітика навколо Ірану.