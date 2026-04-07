Ціни на пшеницю: зростання в Україні і падіння у США на тлі опадів

На тлі сезонного підвищення попиту та обмеженого експорту ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати - експортні закупівельні ціни досягають 10900–11100 грн/т для продовольчої пшениці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Зернової біржі.

Ціни на пшеницю

Світові ринки пшениці залишаються стабільними, незважаючи на триваючу війну з Іраном. Вартість доставки зводить нанівець зростання цін у країнах-імпортерах, які поки що не збільшують закупівлі.

У США котирування пшениці за останній тиждень знизилися на 1–3% через сильні опади, що продовжуються. Стан посівів озимої пшениці залишається гіршим, ніж торік: лише 35% площ перебувають у доброму або відмінному стані, тоді як минулого року цей показник складав 48%, а аналітики очікували 42%. Яра пшениця засіяна на 2% запланованих площ, що відповідає рівню минулого року. Травневі ф’ючерси показали зниження: SRW-пшениця в Чикаго - до $218,7/т, HRW у Канзас-Сіті - до $223,5/т, HRS у Міннеаполісі - до $237,2/т, а на Euronext у Парижі - до €202,5/т ($233,5/т).

Вперше за майже чотири роки хедж-фонди перебувають переважно в довгих позиціях, очікуючи зростання цін через посуху в США та дефіцит добрив і палива на тлі війни на Близькому Сході. За даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США, протягом 25–31 березня кількість довгих позицій у Чикаго перевищила короткі на 8 641 контрактів.

В Україні сезонне збільшення пропозиції пшениці компенсується зростанням попиту від трейдерів, що підтримує ціни. Продовольча пшениця подорожчала на 50–100 грн/т до 10 900–11 100 грн/т ($221–224/т), фуражна - до 10 700–10 800 грн/т ($214–216/т) з доставкою до чорноморських портів.

Обстріли портової інфраструктури гальмують підхід і завантаження суден, уповільнюючи вивантаження зерна з вагонів, через що деякі трейдери скорочують закупівлі. Блокування Перської затоки також призвело до значного падіння експортного попиту на українську пшеницю.

Аналітики зазначають, що у разі відсутності швидкої мирної угоди між США та Іраном, американо-ізраїльський конфлікт, який триває вже 39 днів, може затягнутися, що додатково підвищить ціни на нафту, зерно та інші сільськогосподарські продукти.

Додамо, що через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.