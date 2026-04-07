Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на пшеницю: зростання в Україні і падіння у США на тлі опадів

пшениця
Пшениця дорожчає в Україні / Depositphotos

На тлі сезонного підвищення попиту та обмеженого експорту ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати - експортні закупівельні ціни досягають 10900–11100 грн/т для продовольчої пшениці. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Зернової біржі.

Ціни на пшеницю

Світові ринки пшениці залишаються стабільними, незважаючи на триваючу війну з Іраном. Вартість доставки зводить нанівець зростання цін у країнах-імпортерах, які поки що не збільшують закупівлі.

У США котирування пшениці за останній тиждень знизилися на 1–3% через сильні опади, що продовжуються. Стан посівів озимої пшениці залишається гіршим, ніж торік: лише 35% площ перебувають у доброму або відмінному стані, тоді як минулого року цей показник складав 48%, а аналітики очікували 42%. Яра пшениця засіяна на 2% запланованих площ, що відповідає рівню минулого року. Травневі ф’ючерси показали зниження: SRW-пшениця в Чикаго - до $218,7/т, HRW у Канзас-Сіті - до $223,5/т, HRS у Міннеаполісі - до $237,2/т, а на Euronext у Парижі - до €202,5/т ($233,5/т).

Вперше за майже чотири роки хедж-фонди перебувають переважно в довгих позиціях, очікуючи зростання цін через посуху в США та дефіцит добрив і палива на тлі війни на Близькому Сході. За даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США, протягом 25–31 березня кількість довгих позицій у Чикаго перевищила короткі на 8 641 контрактів.

В Україні сезонне збільшення пропозиції пшениці компенсується зростанням попиту від трейдерів, що підтримує ціни. Продовольча пшениця подорожчала на 50–100 грн/т до 10 900–11 100 грн/т ($221–224/т), фуражна - до 10 700–10 800 грн/т ($214–216/т) з доставкою до чорноморських портів.

Обстріли портової інфраструктури гальмують підхід і завантаження суден, уповільнюючи вивантаження зерна з вагонів, через що деякі трейдери скорочують закупівлі. Блокування Перської затоки також призвело до значного падіння експортного попиту на українську пшеницю.

Аналітики зазначають, що у разі відсутності швидкої мирної угоди між США та Іраном, американо-ізраїльський конфлікт, який триває вже 39 днів, може затягнутися, що додатково підвищить ціни на нафту, зерно та інші сільськогосподарські продукти.

Додамо, що через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.

Автор:
Ольга Опенько