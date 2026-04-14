Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США знизили прогноз експорту української пшениці: на скільки

Зерно
Обсяги експорту української пшениці скоротяться до 12,5 млн тонн за прогнозом США. / Pixabay

Департамент сільського господарства США (USDA) прогнозує зниження експорту української пшениці до 12,5 млн тонн, що на 1 млн тонн менше порівняно з попереднім сезоном. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Основні показники

Відповідно до оновленого прогнозу Департаменту сільського господарства США (USDA), в 2026/26 маркетингового року (МР) показники України щодо обсягів виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на сталому рівні 24,0 млн т та 30,7 млн т відповідно. 

"При цьому обсяги експорту кукурудзи сталі – 22,0 млн т, а пшениці скоротилися на 1,0 млн т до 12,5 млн т", - йдеться в прогнозі USDA. 

УКАБ

Прогноз світового ринку пшениці 

Оновлений прогноз світового ринку пшениці на 2025/26 МР передбачає збільшення обсягів виробництва, зниження споживання та обсягів торгівлі, зростання кінцевих запасів, пише УКАБ.

Прогноз світового виробництва пшениці в 2025/26 МР зріс на 2,0 млн т — до 844,2 млн т. Зростання забезпечили:

ЄС (+1,1 млн т до 145,1 млн т);

Росія (+0,8 млн т до 90,3 млн т).

Світове споживання у 2025/26 МР знижено на 4,7 млн т до до 820,1 млн, переважно через зменшення споживання у харчовій, насіннєвій та промисловій галузях в Індії.

Прогноз світової торгівлі знизився на 0,3 млн т — до 221,9 млн т. Це відбулося через:

скорочення експорту з України (-1,0 млн т до 12,5 млн т);

Австралії (-0,5 млн т до 27,0 млн т);

Бразилії (-0,2 млн т до 2,1 млн т).

Водночас частково це було компенсовано зростанням експорту з:

Росії (+1,0 млн т до 44,5 млн т);

Казахстану (+0,5 млн т до 11,0 млн т).

Прогнозовані світові кінцеві запаси на 2025/26 МР підвищено на 6,2 млн т до 283,1 млн т, що на 24 млн т або 9% більше, ніж минулого року. Більшу частину зростання запасів цього місяця забезпечують:

Індія;

Україна;

ЄС;

Австралія;

Бангладеш. 

Прогноз світового ринку кукурудзи 

Оновлений прогноз світового ринку кукурудзи на 2025/26 МР передбачає збільшення обсягів виробництва, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництва кукурудзи на 2025/26 МР зріс на 3,6 млн т — до 1 301,1 млн т. Зміни відбулися за рахунок:

Індії;

Південної Африки (+0,8 млн т до 17,3 млн т);

Індонезії;

Росії (+0,3 млн т до 14,8 млн т).

Водночас зростання частково компенсується зниженням виробництва в Уругваї.

Прогноз світового експорту кукурудзи в 2025/26 МР підвищено на 0,4 млн т до 207,3 млн т. Основні зміни у світовій торгівлі на 2025/26 МР включають підвищення прогнозованого експорту кукурудзи з Індії, Росії та Південної Африки, що компенсується скороченням експорту з Пакистану та Уругваю.

Прогнозовані кінцеві запаси кукурудзи в 2025/26 МР оцінюються на рівні 294,8 млн т, що на 2,1 млн т більше показника попереднього місяця.

Зернова біржа повідомляла, що на тлі сезонного підвищення попиту та обмеженого експорту ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати - експортні закупівельні ціни досягають 10900–11100 грн/т для продовольчої пшениці. 

Автор:
Анна Мурашко