США знизили прогноз експорту української пшениці: на скільки

Департамент сільського господарства США (USDA) прогнозує зниження експорту української пшениці до 12,5 млн тонн, що на 1 млн тонн менше порівняно з попереднім сезоном.

Як пише Delo.ua, про це повідомив "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Основні показники

Відповідно до оновленого прогнозу Департаменту сільського господарства США (USDA), в 2026/26 маркетингового року (МР) показники України щодо обсягів виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на сталому рівні 24,0 млн т та 30,7 млн т відповідно.

"При цьому обсяги експорту кукурудзи сталі – 22,0 млн т, а пшениці скоротилися на 1,0 млн т до 12,5 млн т", - йдеться в прогнозі USDA.

УКАБ

Прогноз світового ринку пшениці

Оновлений прогноз світового ринку пшениці на 2025/26 МР передбачає збільшення обсягів виробництва, зниження споживання та обсягів торгівлі, зростання кінцевих запасів, пише УКАБ.

Прогноз світового виробництва пшениці в 2025/26 МР зріс на 2,0 млн т — до 844,2 млн т. Зростання забезпечили:

• ЄС (+1,1 млн т до 145,1 млн т);

• Росія (+0,8 млн т до 90,3 млн т).

Світове споживання у 2025/26 МР знижено на 4,7 млн т до до 820,1 млн, переважно через зменшення споживання у харчовій, насіннєвій та промисловій галузях в Індії.

Прогноз світової торгівлі знизився на 0,3 млн т — до 221,9 млн т. Це відбулося через:

• скорочення експорту з України (-1,0 млн т до 12,5 млн т);

• Австралії (-0,5 млн т до 27,0 млн т);

• Бразилії (-0,2 млн т до 2,1 млн т).

Водночас частково це було компенсовано зростанням експорту з:

• Росії (+1,0 млн т до 44,5 млн т);

• Казахстану (+0,5 млн т до 11,0 млн т).

Прогнозовані світові кінцеві запаси на 2025/26 МР підвищено на 6,2 млн т до 283,1 млн т, що на 24 млн т або 9% більше, ніж минулого року. Більшу частину зростання запасів цього місяця забезпечують:

⦁ Індія;

⦁ Україна;

⦁ ЄС;

⦁ Австралія;

⦁ Бангладеш.

Прогноз світового ринку кукурудзи

Оновлений прогноз світового ринку кукурудзи на 2025/26 МР передбачає збільшення обсягів виробництва, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництва кукурудзи на 2025/26 МР зріс на 3,6 млн т — до 1 301,1 млн т. Зміни відбулися за рахунок:

• Індії;

• Південної Африки (+0,8 млн т до 17,3 млн т);

• Індонезії;

• Росії (+0,3 млн т до 14,8 млн т).

Водночас зростання частково компенсується зниженням виробництва в Уругваї.

Прогноз світового експорту кукурудзи в 2025/26 МР підвищено на 0,4 млн т до 207,3 млн т. Основні зміни у світовій торгівлі на 2025/26 МР включають підвищення прогнозованого експорту кукурудзи з Індії, Росії та Південної Африки, що компенсується скороченням експорту з Пакистану та Уругваю.

Прогнозовані кінцеві запаси кукурудзи в 2025/26 МР оцінюються на рівні 294,8 млн т, що на 2,1 млн т більше показника попереднього місяця.

Зернова біржа повідомляла, що на тлі сезонного підвищення попиту та обмеженого експорту ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати - експортні закупівельні ціни досягають 10900–11100 грн/т для продовольчої пшениці.