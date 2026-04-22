Цены на пшеницу в Украине держатся, несмотря на давление экспорта: какая стоимость

Цены на пшеницу в Украине остаются стабильными, несмотря на снижение спроса и давление экспорта. / Depositphotos

Цены на пшеницу в Украине остаются относительно стабильными, несмотря на давление со стороны экспортного рынка и снижение спроса трейдеров. Рынок удерживает ограниченное предложение зерна от аграриев.

Несмотря на понижающую динамику на экспортном рынке, внутренние цены удерживаются из-за ограниченного предложения зерна со стороны аграриев.

Переработчики продолжают активно закупать пшеницу, но не все готовы платить максимальные цены. В то же время, спрос со стороны трейдеров несколько снизился, что также сдерживает рынок.

Снижение цен на экспорте оказывает давление на внутренний рынок, однако дефицит предложения не дает ценам существенно проседать.

Сейчас цены таковы:

  • пшеница 2 класса - 9700-11000 грн/т (СРТ)
  • фуражная пшеница - 9000-10400 грн/т (СРТ)

В портах Украины цены составляют:

  • продовольственная пшеница - 215-222 USD/т (СРТ-порт)
  • фуражная - 209-217 USD/т (СРТ-порт)

Напомним, на мировом рынке цены на пшеницу демонстрируют рост: за неделю котировки поднялись почти на 5% на фоне засухи и дефицита удобрений, что усугубляет риски для будущего урожая.

Автор:
Лариса Крупко