Цены на пшеницу в Украине держатся, несмотря на давление экспорта: какая стоимость
Цены на пшеницу в Украине остаются относительно стабильными, несмотря на давление со стороны экспортного рынка и снижение спроса трейдеров. Рынок удерживает ограниченное предложение зерна от аграриев.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает "АПК-Информ".
Несмотря на понижающую динамику на экспортном рынке, внутренние цены удерживаются из-за ограниченного предложения зерна со стороны аграриев.
Переработчики продолжают активно закупать пшеницу, но не все готовы платить максимальные цены. В то же время, спрос со стороны трейдеров несколько снизился, что также сдерживает рынок.
Снижение цен на экспорте оказывает давление на внутренний рынок, однако дефицит предложения не дает ценам существенно проседать.
Сейчас цены таковы:
- пшеница 2 класса - 9700-11000 грн/т (СРТ)
- фуражная пшеница - 9000-10400 грн/т (СРТ)
В портах Украины цены составляют:
- продовольственная пшеница - 215-222 USD/т (СРТ-порт)
- фуражная - 209-217 USD/т (СРТ-порт)
Напомним, на мировом рынке цены на пшеницу демонстрируют рост: за неделю котировки поднялись почти на 5% на фоне засухи и дефицита удобрений, что усугубляет риски для будущего урожая.