Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рапс дорожает в преддверии нового сезона: экспортные цены достигли $570/т

Цены на рапс в Украине выросли до $570 за тонну из-за высокого экспортного спроса / Depositphotos

Цены на украинский рапс старого урожая выросли до $560–570 за тонну на условиях СРТ-порт из-за высокого спроса на экспортном рынке, несмотря на замедление торговли в направлении портов.

В то же время темпы торговли в направлении портов в апреле замедлились. Это связано как с сезонным понижением активности, так и с усилением обстрелов портовой инфраструктуры.

На внутреннем рынке рапса также сохраняется умеренный рост цен. Переработку сейчас осуществляют только отдельные предприятия, однако в ближайшее время ожидается увеличение количества переработчиков на фоне улучшения конъюнктуры рынка рапсового масла.

Торговля рапсом нового урожая остается ограниченной из-за низкого предложения и нестабильности на мировых рынках энергоносителей. Дополнительным фактором поддержки цен является рост спроса на биодизель, что формирует ожидание дальнейшего удорожания рапса.

Напомним, что дополнительным фактором поддержки цен на рапс есть изменения в структуре переработки масличных культур в Украине. Из-за дефицита подсолнечника перерабатывающие предприятия переориентируются на рапс и сою, что усиливает спрос на сырье.

Автор:
Лариса Крупко