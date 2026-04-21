Рапс дорожает в преддверии нового сезона: экспортные цены достигли $570/т

Цены на украинский рапс старого урожая выросли до $560–570 за тонну на условиях СРТ-порт из-за высокого спроса на экспортном рынке, несмотря на замедление торговли в направлении портов.

В то же время темпы торговли в направлении портов в апреле замедлились. Это связано как с сезонным понижением активности, так и с усилением обстрелов портовой инфраструктуры.

На внутреннем рынке рапса также сохраняется умеренный рост цен. Переработку сейчас осуществляют только отдельные предприятия, однако в ближайшее время ожидается увеличение количества переработчиков на фоне улучшения конъюнктуры рынка рапсового масла.

Торговля рапсом нового урожая остается ограниченной из-за низкого предложения и нестабильности на мировых рынках энергоносителей. Дополнительным фактором поддержки цен является рост спроса на биодизель, что формирует ожидание дальнейшего удорожания рапса.

Напомним, что дополнительным фактором поддержки цен на рапс есть изменения в структуре переработки масличных культур в Украине. Из-за дефицита подсолнечника перерабатывающие предприятия переориентируются на рапс и сою, что усиливает спрос на сырье.