Ріпак дорожчає напередодні нового сезону: експортні ціни досягли $570/т

Ціни на ріпак в Україні зросли до $570 за тонну через високий експортний попит / Depositphotos

Ціни на український ріпак старого врожаю зросли до $560–570 за тонну на умовах СРТ-порт через високий попит на експортному ринку, попри уповільнення торгівлі в напрямку портів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє АПК-Інформ. 

Водночас темпи торгівлі у напрямку портів у квітні сповільнилися. Це пов’язано як із сезонним зниженням активності, так і з посиленням обстрілів портової інфраструктури.

На внутрішньому ринку ріпаку також зберігається помірне зростання цін. Переробку наразі здійснюють лише окремі підприємства, однак найближчим часом очікується збільшення кількості переробників на тлі покращення кон’юнктури ринку ріпакової олії.

Торгівля ріпаком нового врожаю залишається обмеженою через низьку пропозицію та нестабільність на світових ринках енергоносіїв. Додатковим фактором підтримки цін є зростання попиту на біодизель, що формує очікування подальшого подорожчання ріпаку.

Нагадаємо, що додатковим фактором підтримки цін на ріпак є зміни в структурі переробки олійних культур в Україні. Через дефіцит соняшнику переробні підприємства переорієнтовуються на ріпак і сою, що підсилює попит на сировину. 

Автор:
Лариса Крупко