Рекордные показатели: в 2026 году прогнозируют увеличение мирового производства и экспорта зерна

Производство зерновых в 2026 году достигнет исторического максимума / Depositphotos

Мировое производство зерновых культур в нынешнем сезоне готовится установить абсолютный рекорд. По новым оценкам аналитиков Международного совета по зерну (IGC), глобальный урожай может составить 2,474 млрд тонн.

Как пишет   Delo.ua , об этом   сообщает "АПК-Информ".

Этот показатель значительно превышает результаты в прошлом году и даже мартовские ожидания экспертов.

Главным двигателем такого роста стал небывалый урожай кукурузы в Аргентине, где ожидают собрать рекордные 63 млн тонн.

В то же время оценка мирового потребления зерновых снизилась на 1 млн тонн по сравнению с мартовским отчетом, при этом снижение показателя использования пшеницы в продовольственных целях (Индия) более чем компенсирует повышенный прогноз использования кукурузы в кормовых целях.

Из-за большего предложения и меньшего потребления показатель конечных запасов повышен на 6 млн тонн, до 638 ​​млн тонн.

По данным аналитиков, мировой рынок зерна становится активнее: прогноз глобальной торговли на сезон 2025/26 повысили до 451 млн тонн.

Это на 27 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне. Страны активнее обмениваются продовольствием, что обусловлено избытком продукции в крупных странах-экспортерах и потребностями развивающихся стран.

Ранее сообщалось, что украина, один из ключевых мировых экспортеров, в маркетинговом году (с июля 2025 по июнь 2026 года) не планирует вводить никаких ограничений на экспорт пшеницы. Ожидается, что экспорт пшеницы достигнет около 17 млн. тонн.

Автор:
Татьяна Бессараб