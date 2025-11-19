Украина, один из ключевых мировых экспортеров, в маркетинговом году (с июля 2025 по июнь 2026) не планирует вводить никаких ограничений на экспорт пшеницы. Ожидается, что экспорт пшеницы достигнет около 17 млн тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал международному агентству: "Мы не планируем вводить никаких ограничений на экспорт пшеницы в этом сезоне. Урожай выше, чем в прошлом году, а экспортные показатели ниже".

Высоцкий отметил, что по предварительным оценкам, урожай пшеницы будет составлять около 23 миллионов (метрических) тонн, а экспорт, как ожидается, достигнет около 17 миллионов тонн (в сезоне 2025/26)

Это значительно превышает показатели в прошлом году, когда Украина собрала 22,6 миллиона тонн и экспортировала 15,7 миллиона тонн в сезоне 2024/25.

Данные Министерства экономики свидетельствуют, что в этом сезоне страна экспортировала всего 6,8 миллиона тонн пшеницы, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 8,6 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что у странской пшеницы активно закупается на международных тендерах. Однако, с таном на 10 ноября, в 2025/26 маркетинговом году Украина экспортировала 6,5 млн т пшеницы, что на 26% уступает соответствующему показателю в прошлом году (8,5 млн т).