Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,92

+0,09

EUR

50,90

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,07

43,95

EUR

51,25

51,03

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Падіння попиту та конкуренція: як США прагнуть підвищити врожайність пшениці

пшениця
Ціни на пшеницю зростатимуть до середини березня / Pixabay

Американські дослідники активно працюють над гібридним та генетично модифікованим насінням пшениці, щоб підвищити врожайність і зробити її вирощування прибутковим знову. Нові технології можуть врятувати пшеничну галузь США, яка втрачає лідерство на світовому ринку та стикається з падінням внутрішнього споживання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

США прагнуть підвищити врожайність пшениці

У штаті Канзас американські вчені працюють над створенням гібридної та генетично модифікованої пшениці, здатної витримувати посуху та давати стабільні врожаї. У Мангеттені пшеницю під яскравими LED-лампами модифікують, додаючи ген соняшника для підвищення стійкості до нестачі вологи, а в Джанкшн-Сіті розробляють гібридне насіння, яке обіцяє більшу врожайність у складних умовах Великих рівнин.

Ці експерименти можуть змінити долю американської пшеничної галузі, яка наразі переживає спад через зміну споживчих уподобань, падіння внутрішнього попиту та конкуренцію з боку дешевших світових виробників. Протягом десятиліть пшениця відставала від таких культур, як кукурудза та соя, і фермери часто скорочували її посіви, залишаючи культуру лише для сівозміни.

Гібридне насіння та ГМО-сорти пшениці стають доступнішими, і компанії Syngenta та Corteva активно працюють над їх комерційним запуском. Очікується, що нові технології допоможуть зробити вирощування пшениці прибутковим знову. При цьому деякі споживачі залишаються скептичними щодо ГМО, адже більшість генетично модифікованої кукурудзи та сої використовується як корм для тварин.

США втратили статус світового лідера з експорту пшениці у 2017 році, а внутрішнє споживання борошна протягом останніх трьох десятиліть постійно знижується. Це посилюється новими дієтичними рекомендаціями та популярністю безглютенових продуктів. Тим часом досвід із гібридною кукурудзою показує, що технології можуть значно підвищити врожайність навіть у складних умовах, і розробка гібридної пшениці може стати важливим кроком для відновлення прибутковості культури.

Нагадаємо, через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.

Автор:
Ольга Опенько