Падіння попиту та конкуренція: як США прагнуть підвищити врожайність пшениці

Американські дослідники активно працюють над гібридним та генетично модифікованим насінням пшениці, щоб підвищити врожайність і зробити її вирощування прибутковим знову. Нові технології можуть врятувати пшеничну галузь США, яка втрачає лідерство на світовому ринку та стикається з падінням внутрішнього споживання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

США прагнуть підвищити врожайність пшениці

У штаті Канзас американські вчені працюють над створенням гібридної та генетично модифікованої пшениці, здатної витримувати посуху та давати стабільні врожаї. У Мангеттені пшеницю під яскравими LED-лампами модифікують, додаючи ген соняшника для підвищення стійкості до нестачі вологи, а в Джанкшн-Сіті розробляють гібридне насіння, яке обіцяє більшу врожайність у складних умовах Великих рівнин.

Ці експерименти можуть змінити долю американської пшеничної галузі, яка наразі переживає спад через зміну споживчих уподобань, падіння внутрішнього попиту та конкуренцію з боку дешевших світових виробників. Протягом десятиліть пшениця відставала від таких культур, як кукурудза та соя, і фермери часто скорочували її посіви, залишаючи культуру лише для сівозміни.

Гібридне насіння та ГМО-сорти пшениці стають доступнішими, і компанії Syngenta та Corteva активно працюють над їх комерційним запуском. Очікується, що нові технології допоможуть зробити вирощування пшениці прибутковим знову. При цьому деякі споживачі залишаються скептичними щодо ГМО, адже більшість генетично модифікованої кукурудзи та сої використовується як корм для тварин.

США втратили статус світового лідера з експорту пшениці у 2017 році, а внутрішнє споживання борошна протягом останніх трьох десятиліть постійно знижується. Це посилюється новими дієтичними рекомендаціями та популярністю безглютенових продуктів. Тим часом досвід із гібридною кукурудзою показує, що технології можуть значно підвищити врожайність навіть у складних умовах, і розробка гібридної пшениці може стати важливим кроком для відновлення прибутковості культури.

Нагадаємо, через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.