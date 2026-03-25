Падение спроса и конкуренция: как США стремятся повысить урожайность пшеницы

Американские исследователи активно работают над гибридными и генетически модифицированными семенами пшеницы, чтобы повысить урожайность и сделать ее выращивание прибыльным снова. Новые технологии могут спасти пшеничную отрасль США, которая лишается лидерства на мировом рынке и сталкивается с падением внутреннего потребления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

США стремятся повысить урожайность пшеницы

В штате Канзас американские ученые работают над созданием гибридной и генетически модифицированной пшеницы, способной выдерживать засуху и давать стабильные урожаи. В Мангеттене пшеницу под яркими LED-лампами модифицируют, добавляя ген подсолнечника для повышения устойчивости к недостатку влаги, а в Джанкшн-Сити разрабатывают гибридные семена, обещающие большую урожайность в сложных условиях Великих равнин.

Эти эксперименты могут изменить судьбу американской пшеничной отрасли, которая переживает спад из-за изменения потребительских предпочтений, падения внутреннего спроса и конкуренцию со стороны более дешевых мировых производителей. В течение десятилетий пшеница отставала от таких культур, как кукуруза и соя, и фермеры часто сокращали ее посевы, оставляя культуру только для севооборота.

Гибридные семена и ГМО сорта пшеницы становятся доступнее, и компании Syngenta и Corteva активно работают над их коммерческим запуском. Ожидается, что новые технологии помогут сделать выращивание пшеницы прибыльным снова. При этом некоторые потребители остаются скептическими по отношению к ГМО, ведь большинство генетически модифицированной кукурузы и сои используются как корм для животных.

США потеряли статус мирового лидера по экспорту пшеницы в 2017 году, а внутреннее потребление муки за последние три десятилетия постоянно снижается. Это усугубляется новыми диетическими рекомендациями и популярностью безглютеновых продуктов. Между тем, опыт с гибридной кукурузой показывает, что технологии могут значительно повысить урожайность даже в сложных условиях, и разработка гибридной пшеницы может стать важным шагом для восстановления доходности культуры.

Напомним, из-за ограничения экспорта в ЕС украинские склады заполнены зерном. Переходные остатки украинской пшеницы в этом сезоне могут составить 5 млн тонн.