Україна експортувала 5,7 млн тонн агропродукції у квітні: основну частку склали зернові

пшениця
Україна наростила експорт агропродукції / Shutterstock

У квітні 2026 року обсяг експорту продукції агропромислового комплексу становив 5,7 млн т. Цей показник на 2,8% перевищує дані попереднього місяця. Основним фактором зростання стала активізація відвантажень зернових культур, передусім пшениці. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Водночас зафіксовано зменшення експорту олійних культур через скорочення наявних обсягів цієї категорії.

Структура експорту продукції АПК у квітні 2026 року:

  • зернові культури — 4,0 млн т (кукурудза складає 67%, пшениця — 32%, ячмінь — 1%), зростання до попереднього місяця становить +10%; 
  • олійні культури — 196,3 тис. т (соя — 82%, ріпак — 14%, соняшник — 1%), зафіксовано падіння на -42%; 
  • рослинні олії — 503,8 тис. т (соняшникова олія — 88%, соєва — 9%, ріпакова — 7%), падіння становить -1%; 
  • макухи після вилучення рослинних олій — 501,8 тис. т (соняшникова — 73%, соєва — 27%), падіння показника на -8%; 
  • інші види агропромислової продукції — 431,1 тис. т, падіння становить -9%.

Раніше повідомлялося, що Україні необхідно залучити до $85–90 млрд інвестицій у переробку агропродукції, щоб збільшити річний агроекспорт із нинішніх $27 млрд до понад $120 млрд.

Автор:
Тетяна Ковальчук