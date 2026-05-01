Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина экспортировала 5,7 млн тонн агропродукции в апреле: основную долю составили зерновые

пшеница
Украина нарастила экспорт агропродукции / Shutterstock

В апреле 2026 г. объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 5,7 млн тонн. Этот показатель на 2,8% превышает данные предыдущего месяца. Основным фактором роста стала активизация отгрузок зерновых культур, прежде всего, пшеницы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

В то же время, зафиксировано уменьшение экспорта масличных культур из-за сокращения имеющихся объемов этой категории.

Структура экспорта продукции АПК в апреле 2026:

  • зерновые культуры – 4,0 млн т (кукуруза составляет 67%, пшеница – 32%, ячмень – 1%), рост к предыдущему месяцу составляет +10%;
  • масличные культуры - 196,3 тыс. т (соя - 82%, рапс - 14%, подсолнечник - 1%), зафиксировано падение на -42%;
  • растительные масла – 503,8 тыс. т (подсолнечное масло – 88%, соевое – 9%, рапсовое – 7%), падение составляет -1%;
  • жмыхи после извлечения растительных масел - 501,8 тыс. т (подсолнечное - 73%, соевое - 27%), падение показателя на -8%;
  • другие виды агропромышленной продукции – 431,1 тыс. т, падение составляет -9%.

Ранее сообщалось, что Украине необходимо привлечь до $85–90 млрд инвестиций в переработку агропродукции, чтобы увеличить годовой агроэкспорт с нынешних $27 млрд до более чем $120 млрд.

Автор:
Татьяна Ковальчук