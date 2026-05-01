Украина экспортировала 5,7 млн тонн агропродукции в апреле: основную долю составили зерновые

В апреле 2026 г. объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил 5,7 млн тонн. Этот показатель на 2,8% превышает данные предыдущего месяца. Основным фактором роста стала активизация отгрузок зерновых культур, прежде всего, пшеницы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

В то же время, зафиксировано уменьшение экспорта масличных культур из-за сокращения имеющихся объемов этой категории.

Структура экспорта продукции АПК в апреле 2026:

зерновые культуры – 4,0 млн т (кукуруза составляет 67%, пшеница – 32%, ячмень – 1%), рост к предыдущему месяцу составляет +10%;

масличные культуры - 196,3 тыс. т (соя - 82%, рапс - 14%, подсолнечник - 1%), зафиксировано падение на -42%;

растительные масла – 503,8 тыс. т (подсолнечное масло – 88%, соевое – 9%, рапсовое – 7%), падение составляет -1%;

жмыхи после извлечения растительных масел - 501,8 тыс. т (подсолнечное - 73%, соевое - 27%), падение показателя на -8%;

другие виды агропромышленной продукции – 431,1 тыс. т, падение составляет -9%.

Ранее сообщалось, что Украине необходимо привлечь до $85–90 млрд инвестиций в переработку агропродукции, чтобы увеличить годовой агроэкспорт с нынешних $27 млрд до более чем $120 млрд.