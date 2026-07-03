Україна планує експортувати молочну продукцію та яйця до Індії

Україна активізувала переговори з Індією щодо відкриття ринку для вітчизняної молочної та яєчної продукції. Під час зустрічі представників Держпродспоживслужби з індійською стороною обговорили завершення необхідних ветеринарних і санітарних процедур, а також перспективи експорту м'яса птиці та свинини.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Урядового порталу.

Індія може відкритися для молочки та яєць

Також йшлося про погодження сертифіката на експорт рептилій та амфібій.

Окремо українська сторона порушила питання експорту м'яса птиці, свинини та продукції з них. Процедури відкриття цього ринку були розпочаті ще у 2020–2021 роках, однак досі не завершені. Індія пообіцяла додатково опрацювати питання, з'ясувати причини затримки та визначити подальші кроки.

Водночас представники Індії висловили зацікавленість у відкритті українського ринку для м'яса буйволів і молочної продукції. Українська сторона зазначила, що це залежить від епізоотичної ситуації та поширення ящуру. Крім того, сторони обговорили взаємне відкриття ринків для продукції птахівництва та яєць.

Індонезія: молочна продукція та сертифікація "Халяль"

Під час зустрічі з індонезійською стороною українська делегація закликала завершити акредитацію трьох українських підприємств, які планують експортувати молочну продукцію до Індонезії. Попри виконання всіх вимог і проведення необхідних платежів, процес досі не завершено.

Також сторони обговорили питання визнання українського центру сертифікації "Халяль". Без цього індонезійська сторона не може розглядати документи щодо відкриття ринку для українського м'яса птиці, яловичини, яєць, риби, рибної продукції та кормів для домашніх тварин.

Таїланд: переговори відновлять

З представниками Таїланду обговорили відкриття ринку для українських яєць, яєчних продуктів, рибної продукції, а також протеїнів, жирів і борошна тваринного походження.

Під час переговорів з'ясувалося, що частина документів, поданих Україною кілька років тому, більше не перебуває в роботі. Сторони домовилися оновити пакет документів, повторно подати його та провести окрему онлайн-зустріч для узгодження подальших кроків.

За словами голови Держпродспоживслужби Сергія Ткачука, відкриття нових ринків є системною роботою, яка потребує постійного діалогу між компетентними органами різних країн. Досягнуті домовленості мають сприяти подальшому розширенню експорту української продукції до країн Азії.

Зауважимо, Україна експортує більше зерна попри неврожай. За даними аналітиків, виробництво пшениці в Україні впаде на 1,1 млн тонн — до позначки 23 млн тонн. Аналогічна тенденція спостерігається і в сегменті кукурудзи, де врожай скоротиться майже на мільйон тонн, склавши рівно 30 млн тонн.