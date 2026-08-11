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Дрони атакували склади Wildberries під Воронежем: площа пожеж перевищила 36 тисяч кв. метрів

Атака на Wildberries
Дрони атакували склади Wildberries під Воронежем

У ніч на 11 серпня півтора десятка безпілотників завдали удару по Воронежу та прилеглих районах. Унаслідок атаки спалахнули пожежі на двох складах маркетплейса Wildberries у селі Александровка.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними місцевої влади, на одному з об'єктів вогонь локалізували на площі 16 тис. кв. м, а на іншому гасіння триває на площі 20 тис. кв. м. У пресслужбі Wildberries підтвердили ураження своїх логістичних об'єктів та заявили про евакуацію персоналу.

Атакований розподільчий центр у Воронезькій області площею 152,9 тис. кв. м був повністю відкритий у листопаді 2025 року. Інвестиції у його будівництво склали близько 11 млрд рублів, а потужності дозволяли зберігати понад 90 млн товарів.

Масштабні збитки та криза російського маркетплейса

Систематичні удари по логістичній інфраструктурі Wildberries тривають із 18 липня. За даними аналітиків, загальна площа уражених складів вже перевищила 1,5 млн кв. метрів — це понад 27% від усіх складських потужностей компанії. 

Загалом під обстріли потрапили близько 20 логістичних центрів у різних регіонах РФ (зокрема в Електросталі, Краснодарі, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі), щонайменше 14 із яких згоріли.

Джерела на ринку електронної комерції оцінюють прямі збитки компанії від 100 до 200 млрд рублів, а загальну потребу у фінансуванні — в 1,3 трлн рублів. 

Водночас втрати продавців (селерів) оцінюються у 215–280 млрд рублів. Маркетплейс поки сплачує лише мінімальні компенсації, які не покривають і 10% вартості знищеного майна.

Нагадаємо, у РФ очікують хвилю банкрутств, адже у Кремлі не мають грошей на порятунок продавців Wildberries. Пряму фінансову допомогу постраждалим підприємцям влада замінила банківськими відстрочками.

Автор:
Максим Кольц

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