Через удари дронів по складах Wildberries Центробанк РФ просить не штрафувати продавців

Центробанк Росії рекомендував банкам, мікрофінансовим організаціям (МФО) та іншим кредиторам реструктуризувати позики підприємців без нарахування штрафів і пені. Мова йде про представників малого та середнього бізнесу, які втратили свої товари внаслідок атак дронів на логістичні центри маркетплейса Wildberries.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

З 18 липня українські безпілотники атакували 20 великих складів Wildberries. За даними аналітиків Data Insight, збитки селерів оцінюються у 215–280 млрд рублів. Маркетплейс виплачує лише мінімальні компенсації дрібним продавцям, які у багатьох випадках не покривають і 10% від вартості втраченого майна.

Загроза масових дефолтів та трильйонні проблемні борги

Державні "Сбєрбанк" і ВТБ, а також розрахунковий "Вайлдберриз банк" вже почали отримувати тисячі заявок на відстрочки виплат. У регуляторі наголошують, що такі заходи не повинні погіршувати кредитну історію підприємців.

Водночас експерти та аналітики підкреслюють, що масова реструктуризація лише відтерміновує хвилю дефолтів. У банківському секторі РФ накопичуються трильйони реструктуризованих боргів, а загальний обсяг проблемних корпоративних кредитів на балансах банків Центробанк РФ оцінює в 11,3 трлн рублів (11,7% усього портфеля на 1 червня).

Аналітики "Експерт РА" зазначають, що частка реструктуризацій у системно значущих банків досягла 20%, а відголоски цих проблем відчуватимуться ще 4–5 років.

Нагадаємо, через відсутність ресурсів у РФ очікують хвилю банкрутств, адже у Кремлі не мають грошей на порятунок продавців Wildberries. Прямі субсидії замінили банківськими відстрочками.