Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 10 серпня

Станом на 10 серпня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори пішли вгору. Серед овочів борщового набору найстрімкіше подорожчала капуста, тоді як молода картопля, цибуля та морква, навпаки, здешевшали.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 10 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 9-15 грн +7,69% Картопля молода 13-20 грн -6,67% Цибуля 18-25 грн -13,04% Морква 16-18 грн -5,56% Капуста молода 20-25 грн +27,78% Помідори 35-45 грн +14,29% Огірки 40-50 грн +125%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевші огірки

Які овочі подешевшали найбільше

Стара картопля додала в ціні 7,69% — її продають по 9–15 грн/кг. Натомість молода картопля подешевшала: середня вартість кілограма впала до 14 грн. Причиною стало масове збирання нового врожаю, яке збільшило пропозицію від фермерів і збило відпускні ціни на 30% лише за один тиждень.

Цінник на моркву знизився до 16–18 грн/кг. Цибуля теж подешевшала, за кілограм просять 18-25 грн. Цукіні втратили у вартості 20% і продаються по 30–50 грн/кг, а кабачки реалізують орієнтовно по 20 грн/кг. На 28,57% впала вартість і перцю "Білозірка", який тепер коштує в межах 20–30 грн/кг.

Водночас ціни на огірки злетіли одразу на 125% до 40-50 грн/кг. Помідори також подорожчали, в середньому за кілограм томатів просять 40 грн.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.

Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.