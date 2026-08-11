Від 100 грн за кілограм: як змінилися ціни на лохину та чому вимерзли цілі плантації

Сезон лохини 2026 року в Україні відзначився незвичною доступністю для покупців, проте для виробників став справжнім викликом. Весняні заморозки відчутно вдарили по врожайності, а в деяких господарствах окремі сорти вимерзли вщент.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник, пише EastFruit.

Ціновий парадокс "народної" ягоди

Збір лохини триватиме орієнтовно до кінця серпня. На піку пропозиції гуртові ціни з поля опускалися до 100 грн/кг, а в роздробі ягода коштувала близько 200 грн/кг. Лохина перетворилася з дорогої ніші на масовий продукт завдяки зростанню попиту та пропозиції.

"Лохина стала “народною” ягодою, тому що її зараз багато і вона подобається споживачам. Це той випадок, коли одночасно зростають і попит, і пропозиція", — зазначає Баштанник.

Водночас низькі ціни цього сезону, на його думку, не означають, що українське виробництво лохини втратило перспективність. Виробники зберігають стійкість завдяки паралельному експорту.

Удар погоди по пізніх сортах

Попри велику присутність ягоди на полицях, фактична врожайність у країні низька. За оцінкою президента УПОА, проблеми спостерігаються практично по всій країні, хоча масштаб втрат суттєво відрізняється залежно від регіону, мікроклімату, сорту та технологій захисту насаджень.

Найбільше постраждали середньостиглі та пізні сорти, де в окремих випадках урожайність нульова. Це змушує фермерів інвестувати у захист плантацій та переглядати сортовий склад.

Висока собівартість і дефіцит рук

Низькі роздрібні ціни контрастують із витратами виробників на ручний збір, охолодження та логістику. Вирощування в контейнерах і тунелях залишається надто дорогим для масового переходу, а гостра нестача робочої сили додатково стримує розширення плантацій.

Подальше майбутнє галузі залежатиме не від збільшення площ, а від якості ягоди, контролю собівартості та експортного потенціалу.

Нагадаємо, з середини липня в Україні почали стрімко знижуватися ціни на лохину. Ягода подешевшала в середньому на 17% через масове надходження нового врожаю на ринок та збільшення пропозиції.