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В Україні попит на електромобілі впав на 44%: найпопулярніші моделі

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06 / Infocar

У липні український автопарк поповнили понад 3,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня 2025 року попит на електромобілі впав на 44%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто – 3756 од., з яких 423 од. були новими (-73%), а 3333 авто – уживаними (-37%).

Серед 172 комерційних BEV новими були тільки 14 од. (у липні 2025 року з 176 од. новими були 20 авто).

Топ-5 нових електромобілів липня:

  1. BYD Sea Lion 06 EV - 73 од.; 
  2. BYD Leopard 3 - 40 од.;
  3. Volkswagen ID.UNYX - 39 од.;
  4. Zeekr 001 - 36 од.;
  5. Zeekr 7X - 28 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

  1. Tesla Model Y - 509 од.;
  2. Tesla Model 3 - 456 од.;
  3. Nissan Leaf - 383 од.;
  4. Chevrolet Bolt - 209 од.;
  5. KIA Niro EV - 139 од.

Нагадаємо, у липні частка електромобілів у продажах нових легковиків в Україні скоротилася до 7,3% проти 24,7% роком раніше. Водночас гібриди збільшили свою частку з 21,2% до 31,2%, а автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами разом охопили понад 61% ринку.

Автор:
Світлана Манько

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