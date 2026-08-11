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Без електроенергії залишилися споживачі шести областей: де немає світла

лінії електропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 6 областях / Depositphotos

11 серпня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Одеській, Сумській і Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

У Міненерго зауважують, що найскладнішою залишається ситуація на Одещині. Тут тривають відновлювальні роботи. Після масованої атаки на регіон енергетикам вже вдалось заживити майже усіх споживачів. Однак, для уникнення аварій через перевантаження обладнання доводиться застосовувати мережеві обмеження. Відключення будуть скасовані після остаточного завершення відновлювальних робіт.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 11 серпня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні проходить під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, графіки відключень діяли 30 червня та 1 липня.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Світлана Манько

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