П’ять областей отримали обладнання для ремонту енергомереж від Ісландії

Енергетичні підприємства у Тернопільській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Кіровоградській областях отримали понад 80 тонн обладнання від Ісландії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Устаткування передали зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго.

Його планують використовувати для передачі та розподілу електроенергії, захисту мереж, а також ремонтних і відновлювальних робіт на енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, від початку 2026 року Україна отримала 4593 одиниці енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Додатково очікується постачання ще 1206 одиниць техніки для відновлення та підтримки енергосистеми.