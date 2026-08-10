Україна нарощує імпорт продовольства з-за кордону: які продукти імпортувалися найбільше

У січні-червні 2026 року Україна імпортувала агропродукції на $4,704 млрд, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Понад половину поставок забезпечили країни Європейського Союзу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

За словами провідного наукового співробітника інституту Богдана Духницького, на країни ЄС припало 54% агропродовольчого імпорту — $2,542 млрд.

Із країн Азії Україна закупила агропродукції на $812 млн, або 17,3% загального обсягу, з Латинської Америки — на $379 млн, з Африки — на $256 млн.

Найбільшим постачальником стала Польща з обсягом $568 млн. Далі йдуть Німеччина — $341 млн, Туреччина — $309 млн, Італія — $221 млн і Нідерланди — $207 млн. Загалом десять найбільших країн-постачальників забезпечили 52% вартості аграрного імпорту.

Однією з найбільших товарних груп залишаються фрукти та ягоди. Їх ввезли на $532 млн, що майже на 13% більше, ніж торік. Імпорт риби, ракоподібних і молюсків також зріс на 13% — до $501 млн.

Закупівлі алкогольних і безалкогольних напоїв збільшилися майже на 25% — до $461 млн, а імпорт молочної продукції, яєць і меду, переважно за рахунок сирів, зріс на 22% — до $214 млн.

Водночас імпорт овочів скоротився на 30% — до $247 млн. Основними категоріями залишалися помідори, капуста, огірки, картопля та солодкий перець.

Імпорт насіння та плодів олійних культур зріс на 6% — до $276 млн, кормів для тварин і відходів — на 17%, до $264 млн, кави та чаю — на 11%, до $234 млн.

За оцінкою Духницького, за підсумками 2026 року аграрний імпорт може оновити свій максимальний показник. Він пов’язує це зі зростанням закупівель у ЄС та збільшенням поставок за більшістю основних товарних груп.

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна збільшила експорт агропродукції на 10,8%. Загалом за місяць було відвантажено 5,5 млн тонн товарів, причому зростання було зафіксовано в усіх основних категоріях сільськогосподарської продукції.