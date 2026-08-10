Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 10 серпня

Станом на 10 серпня 2026 року в Україні ціни на полуницю та черешню тримаються на високому рівні. Вартість кавунів, яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін. Ціни на лохину та чорницю пішли вгору, найстрімкіше подорожчала малина.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 10 серпня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 25-50 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 140-170 грн +0% Черешня 115-130 грн -20% Лохина 150-180 грн +6,67% Кавуни 7-10 грн +0% Дині 20-25 грн +15%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 62,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік збору полуниці та черешні вже минув. Ці ни на полуницю не змінилися, ягоду в середньому продають по 150 грн/кг. Вартість черешні впала на 20% до 115-130 грн/кг.

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Наразі ягода дещо подорожчала (+6,67%), її відпускають в середньому по 160 гривень, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Ціни на сливи зберігають стабільність на рівні близько 50 грн/кг, тоді як персики відчутно подешевшали — на 16,67%, в середньому до 100 грн/кг.

Груші подорожчали до середньої позначки 45 грн/кг, а абрикоси додали 8,33% і тепер коштують у межах 55–80 грн/кг. Найбільше зросла вартість ягід: чорниця додала 34,62%, а малина подорожчала одразу 40%, унаслідок чого цінник на них зрівнявся й сягнув 350 грн/кг.

Зараз у розпалі сезон баштанних культур. Вартість кавунів залишається стабільною — у межах 7–10 грн/кг, тоді як дині зросли в ціні на 15% і коштують у середньому близько 23 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Тому більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.