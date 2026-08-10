Податкова викрила 23 великі торговельні мережі на дробленні бізнесу через ФОП

З початку року Державна податкова служба (ДПС) виявила понад 500 брендів та торговельних марок із ознаками штучного дроблення бізнесу для ухилення від сплати податків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС України.

Масштаби схем та збитки для бюджету

За даними аналітичних досліджень податківців, до схеми мінімізації податкових зобов'язань залучені 23 великі торговельні мережі.

Для формальної діяльності вони використали понад тисячу фізичних осіб – підприємців (ФОП).

За попередніми оцінками ДПС, через такі дії державний бюджет втратив щонайменше 1,7 млрд гривень. Усі зібрані матеріали аналітики передали до правоохоронних органів, наразі тривають досудові розслідування.

Під прицілом — ще 18 ритейлерів та мереж общепиту

Податкова продовжує перевірки й інших ринків. Наразі фахівці відомства аналізують можливе використання аналогічних схем ще у 18 великих мережах.

Зокрема, перевірки стосуються підприємств роздрібної торгівлі:

одягом та взуттям;

електронікою;

годинниками, косметикою та побутовою хімією;

закладів громадського харчування.

"Сама по собі робота ФОП та співпраця компанії з ними не є порушенням. Але коли десятки підприємців лише формально є окремими суб’єктами господарювання, а фактично працюють як одна компанія – під спільним брендом, в одних магазинах, зі спільними працівниками, складами та управлінням, – це вже питання не моделі ведення бізнесу, а чесності сплати податків", — наголосила очільниця ДПС Леся Карнаух.

Раніше Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ.