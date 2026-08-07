Блокування податкових накладних скоротилося майже в п’ять разів: причини зупинення реєстрації

Частка зупинених податкових накладних в Україні зменшилася майже в 5 разів. На початок серпня показник становить 0,16 %, а на початок 2025 року – 0,76 %. В середньому він коливається в межах 0,14 % – 0,16 %.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС України.

Головні причини зупинення реєстрації наступні:

72% — невідповідність між придбаними та реалізованими товарами (дисбаланс на віртуальному складі, коли обсяг або вид товарів у продажу не відповідає попереднім придбанням);

20,7% — наявність у платника статусу ризикового.

"Менше блокувань – це не про статистику ДПС. Це про можливості для тих, хто працює чесно, працювати "без нервів" та штучних барʼєрів", — зазначила очільниця Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Крім того, кількість ризикових підприємств в Україні скоротилася майже вдвічі — з 24,9 тисячі на початку року до 13,2 тисячі у серпні.

Критерії ризиковості

Підприємство отримує статус ризикового за рішенням комісії контролюючого органу. Підставами для цього є:

недостатня кількість працівників для заявлених операцій;

відсутність необхідних основных засобів;

участь у схемах формування ризикового податкового кредиту;

проведення операцій із ризиковими контрагентами;

продаж товару, походження якого не підтверджене за ланцюгом постачання;

штучне формування податкового кредиту через нехарактерну для підприємства діяльність.

І нструменти для бізнесу

Для спрощення роботи платників ПДВ податкова служба розробила "дорожні карти" для заповнення Таблиці даних платника податків. Вони створені на основі аналізу звернень бізнесу та містять алгоритми для запобігання типовим помилкам.

Раніше повідомлялося, що податковій вдалося стабілізувати блокування податкових накладних, завдяки чому підприємці більше не вважають це питання критичним для своєї діяльності.