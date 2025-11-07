ДПС зменшила кількість фактичних перевірок бізнесу на 30%, зосередившись на аналізі ризикових операцій

Державна податкова служба України (ДПС) переформатовує систему податкових перевірок, впроваджуючи ризик-орієнтовний підхід та ставлячи в пріоритет якість і прозорість, а не формальне виконання норм Податкового кодексу. Кількість фактичних перевірок у жовтні зменшилася на 30%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Заступник голови ДПС Сергій Лисеюк під час TAX & BUSINESS TALKS – A2B FORUM заявив, що головний принцип роботи відомства — "мінімум втручання, максимум професійності та партнерства з бізнесом".

За його словами, завдяки новим підходам, що є частиною виконання указу президента та рішення РНБО, кількість фактичних перевірок у жовтні зменшилася на 30%, а документальних позапланових — на 15%.

Нові підходи

ДПС зосередила свою увагу на суб'єктах із високим рівнем ризику порушень податкового законодавства. Удосконалення механізмів ідентифікації та оцінки податкових ризиків дозволяє службі раціональніше використовувати ресурси та не відволікати сумлінний бізнес від основної діяльності.

Лисеюк підкреслив, що податкова служба не просто змінює інструменти, а змінює підхід, рухаючись до того, щоб стати "зрозумілою, ефективною і такою, якій довіряють".

Ключові інструменти прозорості та цифровізації

У рамках Меморандуму про співпрацю з Центром досліджень фіскальної політики, ДПС запустила дашборд моніторингу податкових надходжень. Цей інструмент надає суспільству та державі прозорий доступ до даних про наповнення бюджету, виконання планів та ефективність податкової політики.

Крім того, з вересня подакова відкрила Офіси податкових консультантів у 20 регіонах. У них працюють 1,5 тис. фахівців, які надають консультації з питань сплати податків, трансфертного ціноутворення та е-кабінету. Задоволеність платників, яким уже надано понад 16 тисяч консультацій, становить 97%.

Важливим також є впровадження системи електронного аудиту (е-аудиту) – ключового інструменту цифрової трансформації податкового контролю. Станом на сьогодні у тестуванні беруть участь 38 платників, передано 692 SAF-T-файли.

"Е-аудит – це не просто інновація, це новий рівень аналітики. Ми поступово відходимо від ручного опрацювання інформації та зосереджуємося на аналізі ризикових операцій", – пояснив Сергій Лисеюк.

Заступник голови ДПС також акцентував на важливості міжвідомчої взаємодії ДПС, БЕБ та Держмитслужби, оскільки своєчасний обмін інформацією є критичним для дієвості заходів з детінізації економіки та боротьби з фінансовими правопорушеннями.

Нагадаємо, у жовтні податкова попереджала про масову розсилку фейкових листів про "фінансові перевірки".