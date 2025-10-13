Запланована подія 2

Прозорі перевірки: в Україні запускають автоматизований модуль для контролю ризиків бізнесу

Автоматизований модуль забезпечить прозоре включення підприємств до планів інспекцій / Depositphotos

Кабмін ухвалив постанову про запровадження автоматизованого модуля управління ризиками в системі державного нагляду. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За даними відомства, модуль дозволить системі автоматично та без впливу людського фактора визначати об'єкти для інспекцій у 85 сферах, включаючи охорону праці, довкілля та технічні стандарти.

Що зміниться

  • ступінь ризику для підприємства визначається автоматично, за встановленими критеріями;
  • система формує перелік суб’єктів для перевірок на основі їх рейтингу;
  • контролюючі органи зосереджуються на високоризикових підприємствах, зменшуючи навантаження на бізнес із низьким ризиком;
  • річні та комплексні плани перевірок формуються і публікуються автоматично через систему – це забезпечує прозорість і відкритий доступ для бізнесу та громадськості. 

Що це дасть бізнесу:

  • виключення суб’єктивних рішень — система мінімізує людський фактор і зменшує корупційні ризики; 
  • менший тиск на сумлінні компанії;
  • єдині та зрозумілі правила для всіх — бізнес може прогнозувати свою участь у планових перевірках і бачити дані онлайн;
  • прозорість і відкритість — вся інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після закінчення військового стану. 

В Мінекономіки зазначили, що нові правила стосуються виключно інспекційних перевірок у межах державного нагляду (контролю).

Податкові перевірки та дії правоохоронців мають інші процедури. Також це стосується сфер, на які не поширюється базовий Закон: наприклад, фінансова сфера, митний контроль, ринковий нагляд.

Нагадаємо, 21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність

Автор:
Тетяна Бесараб