Податкова попереджає про масову розсилку фейкових листів про "фінансові перевірки"

В Україні фіксується масова розсилка шахрайських електронних листів, які надсилаються нібито від імені Державної податкової служби України (ДПС). Листи містять шкідливе програмне забезпечення.

Як пише Delo.ua, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, шахрайські листи мають тему повідомлення про проведення "фінансової перевірки за фактом легалізації коштів" щодо конкретної організації.

"Тема листа – повідомлення про проведення "фінансової перевірки за фактом легалізації коштів" щодо певної організації. Наголошую! ДПС не має до цієї розсилки жодного стосунку, тому просимо всіх бути уважними», – підкреслила Леся Карнаух.

Вона зазначила, що листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача. Існує реальна небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами.

Крім того, повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою України.

Що робити у таких випадках:

не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах;

дотримуватися правил особистої кібергігієни;

бути обережними та уважними навіть при отриманні повідомлень від відомих адресатів – зловмисники можуть підробити адресу відправника;

за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником.

Раніше Delo.ua писало про те, що українці отримують листи з податкової через грошові перекази і з запрошенням з’явитися до територіальних відділень. На цю інформацію жорстко відреагував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і закликав керівництво ДПС негайно звернути увагу на цю ситуацію.

ДПС спростовало інформацію, що співробітники відомства викликають листами осіб, які здійснили "лише два перекази по 100 гривень".