Українці отримують листи з податкової через грошові перекази: Гетманцев відреагував

Державна податкова служба почала надсилати листи українцям із запрошенням з’явитися до територіальних відділень. Причина — надходження коштів на банківські картки та підозри в онлайн-торгівлі.

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Про це повідомляє Delo.ua.

Чому українців викликають до податкової

Приклад листа показала бухгалтерка Людмила Боднар у соціальній мережі Threads.

"Ось такі запрошення почали приходити фізособам які торгують в інтернеті, не оформлюючи ФОП", — написала вона.

У листі від 8 травня зазначена вимога особисто з’явитися до Головного управління ДПС у Чернівецькій області та надати пояснення, складання з підписанням протоколу про адміністративне правопорушення за результатами дотримання вимог порядку провадження господарської діяльності в частині операцій з прийманням коштів з використанням послуг (сервісів) ТОВ "Нова Пей".

В коментарях бухгалтерка зазначила, що якщо не прийти до податкової після отримання такого листа, то можна отримати штраф за незареєстровану діяльність.

З такими податківцями ворогів не треба

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся з цього приводу до податківців.

"Звідки ця здатність будь-яку нормальну ідею виконанням викривити до навпаки, дискредитувавши систему. Це якийсь вірус? Чи настільки вам байдуже на те, що ви робите і як це сприймається? Невже вас настільки не хвилює результат?", - наголошує нардеп.

Він зауважив, що безперечно, підприємницька діяльність без реєстрації та сплати податків – зло, яке потрібно викорінити.

"Але замість того аби виявити дійсно незареєстрований бізнес і розібратися з ним, ви суцільним порядком розсилаєте листи щастя всім без виключення? За 200 грн? Серйозно? Ви порахували, скільки державі коштує таке ваше адміністрування? Ви уявили, як ви цим дискредитуєте і себе, і державу??? З такими податківцями, ворогів не треба", - підкреслив Гетманцев.

Він закликав керівництво ДПС негайно звернути увагу на цю ситуацію.

Податкова почала відстежувати грошові перекази за продаж товарів в інтернеті

Податкова служба розширила свої інструменти контролю за онлайн-продажами. Тепер вона систематично відстежує українців та платників податків, які продають товари через інтернет і отримують за них грошові перекази.

Зокрема, ДПС отримує дані про:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

ДПС зафіксувала 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень менш ніж місяць. Додаткову увагу привернули 11 тисяч українців, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Середній чек таких транзакцій — 1142 грн.