Украинцы получают письма из налоговой из-за денежных переводов: Гетманцев отреагировал

Государственная налоговая служба начала посылать письма украинцам с приглашением явиться в территориальные отделения. Причина — поступление средств на банковские карты и подозрения в онлайн-торговле.

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Об этом сообщает Delo.ua.

Почему украинцев вызывают в налоговую

Пример письма показала бухгалтер Людмила Боднар в социальной сети Threads.

"Вот такие приглашения начали приходить физлицам, торгующим в интернете, не оформляя ФЛП", — написала она.

В письме от 8 мая указано требование лично явиться в Главное управление ГНС в Черновицкой области и предоставить объяснение, составление с подписанием протокола об административном правонарушении по результатам соблюдения требований порядка осуществления хозяйственной деятельности в части операций по приему средств с использованием услуг (сервисов) ООО "Новая Пэй".

В комментариях бухгалтер отметила, что если не прийти в налоговую после получения такого письма, то можно получить штраф за незарегистрированную деятельность.

С такими налоговиками врагов не нужно

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев обратился по этому поводу к налоговикам.

"Откуда эта способность любую нормальную идею исполнением искривить до наоборот, дискредитировав систему. Это какой-то вирус? Настолько ли вам безразлично то, что вы делаете и как это воспринимается? Неужели вас столь не волнует результат?", — отмечает нардеп.

Он отметил, что, безусловно, предпринимательская деятельность без регистрации и уплаты налогов – зло, которое нужно искоренить.

"Но вместо того чтобы выявить действительно незарегистрированный бизнес и разобраться с ним, вы сплошным порядком рассылаете письма счастья всем без исключения? За 200 грн? Серьезно? Вы посчитали, сколько государству стоит такое ваше администрирование? Вы представили, как вы этим дискредитируете и себя, и государствет???

Он призвал руководство ГНС немедленно обратить внимание на эту ситуацию.

Налоговая начала отслеживать денежные переводы за продажу товаров в интернете

Налоговая служба расширила свои инструменты контроля за онлайн-продажами. Теперь она систематически отслеживает украинцев и налогоплательщиков, продающих товары через интернет и получающих за них денежные переводы.

В частности, ГНС получает данные о:

граждан, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

физических лиц – предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.п.

ГНС зафиксировала 1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен менее месяца. Дополнительное внимание привлекли 11 тысяч украинцев, получивших более 50 переводов на счета. Средний чек таких транзакций – 1142 грн.