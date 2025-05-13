Налоги на доходы с OLX, Prom, Bolt: бизнес просит доработать законопроект

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ, но просит его доработать.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Там напоминают, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13232 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Ранее эта инициатива получила одобрение правительства.

Отмечается, что ЕБА поддерживает общую концепцию данного законопроекта, цель которого гармонизировать национальное налоговое законодательство с европейскими стандартами.

В документе поддержаны предложения бизнеса по упрощенному администрированию деятельности лиц, которые в течение отчетного года осуществили не более трех операций на сумму, что не превышает 2000 евро в гривневом эквиваленте.

Что предлагают изменить

В то же время, учитывая значительное влияние предложенных изменений в налогообложении на бизнес-среду, эксперты ЕБА обращают внимание на аспекты, которые все еще нуждаются в доработке.

1. Регулирование уплаты налогов и отчет о транзакциях: важно закрепить требование о мониторинге и отчетности за все операции, включая наличные , чтобы обеспечить равные и справедливые условия налогообложения для всех участников рынка, минимизировать налоговые пробелы и предотвратить уклонение от уплаты налогов.

2. Бизнес предлагает отсрочить применение штрафных санкций за предоставление недостоверной или ошибочной отчетной информации на 1 год с даты вступления в силу соответствующего закона. Это будет способствовать налаживанию эффективного взаимодействия между подотчетными операторами платформы и налоговыми органами, а также снизит финансовую и административную нагрузку на таких операторов на начальном этапе внедрения системы отчетности.

3. Статус самозанятых лиц и предприятий, организующих их деятельность: у ЕБА просят определить в законодательстве особый статус физических лиц, осуществляющих деятельность через оператора платформы без регистрации предпринимательской деятельности, чтобы обеспечить правовую определенность и избежать риска переквалификации таких лиц в наемных работников.

4. Открыть специальные счета в банках Украины или сделать такую регистрацию доступной через государственный сервис "Действие" во избежание трудностей с регистрацией специального статуса налогоплательщика для физических лиц и вопросом раскрытия банковской тайны.

"Внедрение упомянутых изменений будет способствовать повышению налоговой прозрачности субъектов цифровой экономики. Расширение отчетности и введение обязательного налогового контроля позволит устранить пробелы в уклонении от уплаты налогов, особенно в отношении наличных операций, являющихся общим интересом прозрачного бизнеса в Украине. предсказуемость для бизнеса и государства", — убеждены в ЕБА.

Налогообложение доходов с цифровых платформ: что известно

Кабинет министров одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Документом предусмотрена льготная ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 5%. Обязанности налогового агента возлагаются на операторов платформ.

Под налогообложение подпадают следующие виды деятельности:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют обязать операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы для такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, собирать данные о пользователях и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу отчет об их доходах.