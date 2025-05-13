Податки на доходи з OLX, Prom, Bolt: бізнес просить доопрацювати законопроєкт

Європейська Бізнес Асоціація підтримує законопроєкт про оподаткування доходів з цифрових платформ, але просить його доопрацювати.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Там нагадують, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13232 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Раніше ця ініціатива отримала схвалення уряду.

Зазначається, що ЄБА підтримує загальну концепцію даного законопроєкту, який має на меті гармонізувати національне податкове законодавство з європейськими стандартами.

У документі підтримано пропозиції бізнесу щодо спрощеного адміністрування діяльності осіб, які протягом звітного року здійснили не більше трьох операцій на суму, що не перевищує 2 000 євро в гривневому еквіваленті.

Що пропонують змінити

Водночас, враховуючи значний вплив запропонованих змін в оподаткуванні на бізнес-середовище, експерти ЄБА звертають увагу на аспекти, які все ще потребують доопрацювання.

1. Регулювання сплати податків та звітування про транзакції: важливо закріпити вимогу про моніторинг та звітування за всі операції, включаючи готівкові, щоб забезпечити рівні та справедливі умови оподаткування для всіх учасників ринку, мінімізувати податкові прогалини та запобігти ухиленню від сплати податків.

2. Бізнес пропонує відтермінувати застосування штрафних санкцій за подання недостовірної або помилкової звітної інформації на 1 рік з дати набрання чинності відповідним законом. Це сприятиме налагодженню ефективної взаємодії між підзвітними операторами платформи та податковими органами, а також зменшить фінансове та адміністративне навантаження на таких операторів на початковому етапі впровадження системи звітування.

3. Статус самозайнятих осіб та підприємств, що організовують їхню діяльність: в ЄБА просять визначити у законодавстві особливий статус фізичних осіб, які здійснюють діяльність через оператора платформи без реєстрації підприємницької діяльності, щоб забезпечити правову визначеність та уникнути ризику перекваліфікації таких осіб у найманих працівників.

4. Відкрити спеціальні рахунки у банках України, або зробити таку реєстрацію доступною через державний сервіс "Дія", щоб уникнути труднощів з реєстрацією спеціального статусу платника податків для фізичних осіб та питанням розкриття банківської таємниці.

"Впровадження згаданих змін сприятиме підвищенню податкової прозорості суб’єктів цифрової економіки. Розширення звітності та запровадження обов’язкового податкового контролю дозволить усунути прогалини в ухиленні від сплати податків, особливо щодо готівкових операцій, що є спільним інтересом прозорого бізнесу в Україні. Запровадження чіткої моделі оподаткування мінімізує ризики неоднозначного трактування податкових зобов’язань, а також забезпечить передбачуваність для бізнесу та держави", - переконані в ЄБА.

Оподаткування доходів з цифрових платформ: що відомо

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka, тощо.

Документом передбачена пільгова ставка з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%. Обов’язки податкового агента покладаються на операторів платформ.

Під оподаткування підпадають такі види діяльності:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують зобов'язати операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси для таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та додатки для продажу товарів і послуг, збирати дані про користувачів і щорічно подавати до Державної податкової служби звіт про їхні доходи.