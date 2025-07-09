Податкова розсилає українцям листи з проханням пояснити походження грошей: які результати

Завдяки роз’ясненням податкової у травні майже 400 українців зареєстрували ФОП і тим самим вивели свою діяльність з тіні. Листи від Державної податкової служби України отримали 3 тисячі платників податків з проханням пояснити походження коштів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Роз’яснювальна робота

Зазначається, що після роз’яснювальної роботи 391 особа зареєструвалась як ФОП. Лише по 7 складено адмінпротоколи, які направлені до суду. В ДПС переконані, що це свідчить підтвердженням того, що діалог із бізнесом працює.

У податковій зауважують, що за березень – квітень цього року понад 11 тисяч осіб отримали 256,6 тис. грошових переказів. Їх загальна сума понад 498,2 млн грн. Це інформація отримана з системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Наприклад, одна з осіб у квітні отримала 111 платежів на суму понад 644,8 тисячі гривень, інша – 1065 платежів на суму понад 375,7 тисячі гривень.

Наразі ДПС готує ще 700 листів тим платникам, де є ймовірність здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Більшість платників отримала незначну кількість переказів на невеликі суми, тому ця інформація накопичується для подальшого аналізу та використання при здійсненні заходів податкового контролю.

Крім того, ДПС вже опрацьовує інформацію з системи обліку даних РРО за травень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.

В ДПС нагадали, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів.

Раніше Delo.ua писало про те, що українці отримують листи з податкової через грошові перекази і з запрошенням з’явитися до територіальних відділень. На цю інформацію жорстко відреагував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і закликав керівництво ДПС негайно звернути увагу на цю ситуацію.

Натомість ДПС спростовує інформацію, що співробітники відомства викликають листами осіб, які здійснили "лише два перекази по 100 гривень".