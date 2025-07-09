Налоговая рассылает украинцам письма с просьбой объяснить происхождение денег: какие результаты

Благодаря разъяснениям налоговой в мае почти 400 украинцев зарегистрировали ФЛП и тем самым вывели свою деятельность из тени. Письма от Государственной налоговой службы Украины получили 3 тысячи налогоплательщиков с просьбой объяснить происхождение средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Разъяснительная работа

Отмечается, что после разъяснительной работы 391 человек зарегистрировался как ФЛП. Только по 7 составлены админпротоколы, которые направлены в суд. В ГНС убеждены, что это свидетельствует о подтверждении того, что диалог с бизнесом работает.

В налоговой отмечают, что за март — апрель этого года более 11 тысяч человек получили 256,6 тыс. денежных переводов.

Например, один из человек в апреле получил 111 платежей на сумму более 644,8 тысяч гривен, другой – 1065 платежей на сумму более 375,7 тысяч гривен.

В настоящее время ГНС готовит еще 700 писем тем плательщикам, где есть вероятность осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

Большинство плательщиков получило незначительное количество переводов на небольшие суммы, поэтому эта информация накапливается для дальнейшего анализа и использования при осуществлении мер налогового контроля.

Кроме того, ГНС уже прорабатывает информацию по системе учета данных РРО за май, поэтому такая разъяснительная работа будет постоянной.

В ГНС напомнили, что хозяйственная деятельность осуществляется только при государственной регистрации и налогообложении полученных доходов.

Ранее Delo.ua писало о том, что украинцы получают письма из налоговой через денежные переводы и с приглашением явиться в территориальные отделения. На эту информацию жестко отреагировал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев и призвал руководство ГНС немедленно обратить внимание на эту ситуацию.

В то же время ГНС опровергает информацию, что сотрудники ведомства вызывают письмами лиц, совершивших "лишь два перевода по 100 гривен".