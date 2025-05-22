Налоговая отрицает рассылку писем-вызовов украинцам, которые делают "два перевода по 100 грн"

Государственная налоговая служба опровергает информацию, что сотрудники ведомства вызывают письмами лиц, совершивших "лишь два перевода по 100 гривен".

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Об этом говорится в релизе ГНС, информирует Delo.ua.

"Официально заявляем, что налоговики не вызвали письмами лиц, совершивших всего два перевода по 100 гривен, как распространяется в сети. К примеру, одно из приглашений, которые выложены в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен", — пояснили в ведомстве.

В ДПС рассказали, что за три недели марта более 162,7 млн грн из-за 97,5 тысячи денежных переводов в общей сложности получили более 3 тысяч человек, из которых только 212 были зарегистрированы как ФЛП. Таковы результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций (РРО).

В настоящее время территориальные органы ГНС по результатам анализа информации из указанной системы направили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения полученных средств. Как отмечают налоговики, основной целью этих приглашений является разъяснительная работа.

По данным налоговой службы, среди получивших письма наибольшая сумма денежных переводов, перечисленная одному физическому лицу, составляет 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов, а наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица, – пять.

В целом перечислено:

менее 1 тыс. грн – только шести лицам;

от 1 до 10 тыс. грн – 702 лицам;

от 10 до 50 тыс. грн – 1515 лицам;

от 50 до 100 тыс. грн – 640 человек;

свыше 100 тыс. грн – 475 человек.

В налоговой службе обращают внимание налогоплательщиков, что хозяйственная деятельность осуществляется только при государственной регистрации и налогообложения полученных доходов. На лиц, осуществлявших скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, за нарушение закона будут составлены административные протоколы.

В настоящее время специалисты налоговой службы прорабатывают информацию из Системы учета данных РРО за апрель и, как отметили в ГНС, "такая разъяснительная работа будет постоянной".

Ранее Delo.ua писало о том, что украинцы получают письма из налоговой из-за денежных переводов и с приглашением явиться в территориальные отделения. На эту информацию жестко отреагировал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев и призвал руководство ГНС немедленно обратить внимание на эту ситуацию.