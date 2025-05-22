Податкова заперечує розсилку листів-викликів українцям, які роблять "два перекази по 100 грн"

Державна податкова служба спростовує інформацію, що співробітники відомства викликають листами осіб, які здійснили "лише два перекази по 100 гривень".

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Про це йдеться в релізі ДПС, інформує Delo.ua.

"Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише два перекази по 100 гривень, як поширюється в мережі. До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень", — пояснили у відомстві.

У ДПС розповіли, що за три тижні березня понад 162,7 млн грн через 97,5 тисячі грошових переказів загалом отримали понад 3 тисяч осіб, з яких лише 212 були зареєстровані як ФОПи. Такі результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Наразі територіальні органи ДПС за результатами аналізу інформації із зазначеної системи надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження отриманих коштів. Як зазначають податківці, основною метою цих запрошень є розʼяснювальна робота.

За даними податкової служби, серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, складає 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів, а найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, – п’ять.

Загалом перераховано:

менше 1 тис. грн – лише шістьом особам;

від 1 до 10 тис. грн – 702 особам;

від 10 до 50 тис. грн – 1515 особам;

від 50 до 100 тис. грн – 640 особам;

понад 100 тис. грн – 475 особам.

У податковій службі звертають увагу платників податків, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів. На осіб, які здійснювали приховану систематичну підприємницьку діяльність, за порушення закону будуть складені адміністративні протоколи.

Наразі фахівці податкової служби опрацьовують інформацію з Системи обліку даних РРО за квітень і, як зазначили у ДПС, "така розʼяснювальна робота буде постійною".

Раніше Delo.ua писало про те, що українці отримують листи з податкової через грошові перекази і з запрошенням з’явитися до територіальних відділень. На цю інформацію жорстко відреагував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і закликав керівництво ДПС негайно звернути увагу на цю ситуацію.