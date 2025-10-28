Запланована подія 2

Читати українською

Налоговая предупреждает о массовой рассылке фейковых писем о "финансовых проверках"

письма
Мошенники массово рассылают электронные письма якобы от имени налоговой / Depositphotos

В Украине фиксируется массовая рассылка мошеннических электронных писем, направляемых якобы от имени Государственной налоговой службы Украины (ГНС). Письма содержат вредоносное программное обеспечение.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, у мошеннических писем есть тема сообщения о проведении "финансовой проверки по факту легализации средств" относительно конкретной организации.

"Тема письма – сообщение о проведении "финансовой проверки по факту легализации средств" по определенной организации. Отмечаю! ГНС не имеет к этой рассылке никакого отношения, поэтому просим всех быть внимательными», – подчеркнула Леся Карнаух.

Она отметила, что письма содержат вредоносное программное обеспечение. Открытие прикрепленного файла приводит к запуску вредоносного приложения, которое создает технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональному компьютеру пользователя. Есть реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами.

Кроме того, сообщения рассылаются с электронных ящиков, никак не связанных с Государственной налоговой службой Украины.

Что делать в следующих случаях:

  • не открывать вложения в подозрительных электронных письмах;
  • соблюдать правила личной кибергигиены;
  • быть осторожными даже при получении сообщений от известных адресатов – злоумышленники могут подделать адрес отправителя;
  • по возможности проверять достоверность полученного письма, подтверждая факт его отправки отправителем.

Ранее Delo.ua писало о том, что украинцы получают письма из налоговой через денежные переводы и с приглашением явиться в территориальные отделения. На эту информацию жестко отреагировал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев и призвал руководство ГНС немедленно обратить внимание на эту ситуацию.

ГНС опровергло информацию, что сотрудники ведомства   вызывают письмами лиц, совершивших "лишь два перевода по 100 гривен".

Автор:
Татьяна Бессараб