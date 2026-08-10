Акція: 0% комісії за торговий еквайринг для нових клієнтів Alliance kasa

З 1 серпня до 31 грудня 2026 року Alliance bank проводить спеціальну акцію для ФОП та юридичних осіб, які вперше підключають сервіс Alliance kasa. Відповідно до умов акції, 0% комісії за торговий еквайринг діє протягом 30 календарних днів із дати першої успішної безготівкової операції через POS-термінал Alliance kasa.

Окрім акційної пропозиції, нові клієнти користуються стандартними умовами сервісу, що допомагають знизити стартові витрати:

0 грн за користування POS-терміналом у перші шість місяців;

0 грн за використання ПРРО – без абонентської плати;

0 грн за витратні матеріали (папір для друку чеків та мобільний зв'язок для роботи POS-термінала);

0 грн за відкриття та обслуговування бізнес-рахунку протягом першого року.

Це може допомогти підприємцям зменшити початкові витрати на впровадження касової інфраструктури та швидше розпочати приймання готівкових і безготівкових оплат.

Стандартні умови діють за чинними тарифами банку та можуть змінюватися.

Alliance kasa – комплексне рішення для сучасного бізнесу

Alliance kasa – це комплексна екосистема для автоматизації касових операцій, яка поєднує торговий еквайринг, POS-термінал, програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) та аналітику продажів, кас і торгових точок в одному сервісі.

Рішення допомагає підприємцям автоматизувати щоденні процеси та скоротити час на адміністрування касових операцій.

Зокрема, Alliance kasa дозволяє:

швидко зареєструвати торгову точку, касу та касирів онлайн, автоматично формуючи необхідні документи для подання до ДПС;

автоматично фіскалізувати розрахункові операції та забезпечувати їх синхронізацію з податковою;

автоматично формувати та передавати Z-звіти до ДПС після завершення зміни;

отримувати аналітику продажів, кас, торгових точок і робочих змін в одному кабінеті;

вести товарний облік із синхронізацією поставок, залишків і списань у режимі реального часу.

Однією з ключових переваг Alliance kasa є безкоштовне використання ПРРО. Це важливо для бізнесу, який масштабується або працює у форматі мережі.

Завдяки цьому підприємці можуть відкривати нові локації, розширювати команду та збільшувати обсяги продажів без додаткової абонентської плати за використання ПРРО.

Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу

Запуск акції є частиною стратегії Alliance bank із розвитку сучасних сервісів для малого та середнього бізнесу. Банк активно створює продукти, які допомагають підприємцям спрощувати операційні процеси, автоматизувати роботу та оптимізувати витрати.

“Ми бачимо зростання попиту на комплексні рішення для приймання готівкових і безготівкових оплат. Саме тому ми створили акційну пропозицію, яка дозволяє підприємцям не лише скоротити стартові витрати, а й отримати сучасний інструмент для автоматизації касових процесів”, – коментують в Alliance bank.

Взяти участь в акції можуть ФОП та юридичні особи, які вперше підключають Alliance kasa. Для участі необхідно зареєструватися в сервісі не пізніше 31 грудня 2026 року та здійснити першу успішну операцію не пізніше 29 січня 2027 року. Після завершення 30-денного акційного періоду діятимуть чинні стандартні тарифи банку.

Акція діє з 1 серпня до 31 грудня 2026 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії. Акційні умови застосовуються лише протягом строку дії акції. Після завершення акційного періоду застосовуються чинні тарифи банку.

Детальні умови участі, порядок підключення Alliance kasa та тарифи, що застосовуються після завершення пільгового періоду, розміщені на сайті Alliance bank.

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