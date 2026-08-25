В России предприятия критической инфраструктуры могут передаваться под временное управление государства, если владельцы не обеспечивают их защиту от атак украинских дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Обвинение Кремля и условия передачи имущества

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские предприниматели принимают недостаточно мер для противовоздушной и антидроновой защиты своих объектов.

"Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами по объектам критической инфраструктуры... и часто владельцы предприятий не уделяют должного внимания к принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности", - отметил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Его заявление стало комментарием к новому указу Владимира Путина, согласно которому правительство РФ получило право передавать во временное управление "Росимущества" предприятия критической инфраструктуры.

Основанием для перехода имущества в государственное управление есть:

необеспечение защиты от атак беспилотников ;

невосстановление или несвоевременное восстановление объектов ​ ​ после разрушений .

Под действие документа попадают объекты топливно-энергетического комплекса, коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры, жизнеобеспечения и другие промышленные предприятия.

Механизм действий и статистика ударов

Вице-премьер страны-агрессорки Денис Мантуров заверил, что механизм изъятия не является массовой национализацией.

"В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у владельца нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного возобновления их функционирования", - прокомментировал он.

Отмечается, что в рамках указа Путина под контроль государства могут перейти нефтезаводы, порты и склады Wildberries, ставшие главными объектами атак ВСУ в текущем году.

С начала января украинские беспилотники более 70 раз поражали российские НПЗ и 35 раз наносили удары по морской инфраструктуре, в частности нефтяным портам в Черном и Балтийском морях. Также с середины июля зафиксировано попадание по 23 распределительным центрам Wildberries в 16 регионах и по 6 складам компании Ozon.

Напомним, в ряд России обнародовал пакет мер поддержки для предпринимателей и маркетплейса Wildberries, пострадавших от масштабных ударов беспилотников по складским комплексам.