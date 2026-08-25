Уряд Росії звинуватив бізнес у недостатньому захисті від дронів: хто може втратити активи

У Росії підприємства критичної інфраструктури можуть передавати під тимчасове управління держави, якщо власники не забезпечують їхній захист від атак українських дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Звинувачення Кремля та умови передачі майна

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російські підприємці вживають недостатньо заходів для протиповітряного та антидронового захисту своїх об'єктів.

"Ми з вами стикаємося з очевидною загрозою атак дронами щодо об'єктів критичної інфраструктури... і часто власники підприємств не приділяють належної уваги до вжиття заходів щодо забезпечення антидронової безпеки", — зазначив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Його заява стала коментарем до нового указу Володимира Путіна, згідно з яким уряд РФ отримав право передавати під тимчасове управління "Росмайна" підприємства критичної інфраструктури.

Підставою для переходу майна у державне управління є:

незабезпечення захисту від атак безпілотників ;

невідновлення чи несвоєчасне відновлення об ' єктів після руйнувань .

Під дію документа підпадають об'єкти паливно-енергетичного комплексу, комунальної, транспортної, логістичної інфраструктури, життєзабезпечення та інші промислові підприємства.

Механізм дій та статистика ударів

Віцепрем'єр країни-агресорки Денис Мантуров запевнив, що механізм вилучення не є масовою націоналізацією.

"У ситуаціях, коли реакції та готовності до спільної роботи у власника немає і створюються ризики для цілих галузей промисловості, державі доводиться тимчасово повністю брати на себе рішення завдань захисту підприємств від терористичних атак, а також оперативного відновлення їхнього функціонування", — заявив він.

Зазначається, що у рамках указу Путіна під контроль держави можуть перейти нафтозаводи, порти та склади Wildberries, які стали головними об'єктами атак ЗСУ цього року.

З початку січня українські безпілотники понад 70 разів вражали російські НПЗ і 35 разів завдавали ударів по морській інфраструктурі, зокрема нафтових портах у Чорному та Балтійському морях. Також з середини липня зафіксовано влучання по 23 розподільних центрах Wildberries у 16 регіонах і по 6 складах компанії Ozon.

Нагадаємо, уряд Росії оприлюднив пакет заходів підтримки для підприємців і маркетплейса Wildberries, які постраждали від масштабних ударів безпілотників по складських комплексах.