Доллар установил новый исторический рекорд: официальный курс НБУ на 14 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 14 октября, на новом историческом максимуме – 45,08 грн.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Национального банка по курсу гривны.

Курс доллара обновил рекорд

В среду, 14 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,08 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 13 октября, американская валюта подорожала на 13 копеек – с 44,95 грн.

Что происходит с долларом

Рост официального курса происходит на фоне укрепления американской валюты на мировых рынках. В частности, евро недавно опустился до 17-месячного минимума по отношению к доллару.

На европейскую валюту, среди прочего, давят опасения по поводу состояния государственных финансов Франции и возможных экономических последствий высоких цен на нефть.

Какой курс заложен в госбюджет

В то же время в государственном бюджете Украины на 2026 год заложен средний расчетный курс доллара на уровне 45,7 грн/$.

Таким образом, нынешний официальный курс уже приблизился к заложенному в бюджет показателю.

Рост официального курса выше 45 грн сам по себе не означает резкой смены валютной политики, однако является важным ориентиром для расчетов бизнеса, бюджета и других экономических показателей.

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.