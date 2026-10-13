Одесса получила новые пассажирские автобусы от Днепра на случай блекаутов (ФОТО)

Городские власти Днепра передали Одессе семь пассажирских автобусов большой вместимости для усиления системы городского общественного транспорта. Их будут использовать в случае возможных сбоев в работе электротранспорта из-за проблем с энергоснабжением.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на Одесский городской совет .

Каждый из переданных автобусов рассчитан на одновременную перевозку около 100 пассажиров.

Все семь единиц транспорта находятся в парке и проходят необходимое техническое обслуживание и плановые ремонтные работы, после чего их подготовят к выходу на городские линии.

"Хотим поблагодарить от городских властей, от одесситов днепрянов, а также лично мэра Днепра Бориса Филатова", - отметил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов.

По плану городской администрации резервные автобусы будут выводиться на дублирующие маршруты точечно — в зависимости от сложности ситуации в энергосистеме и потребностей конкретных районных направлений.

Фото: Одесский горсовет

Фото: Одесский горсовет

Напомним, на городские маршруты Киева вышли новые современные низкопольные троллейбусы и автобусы. Город продолжает обновлять парк общественного транспорта и увеличивать его доступность.