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Одесса получила новые пассажирские автобусы от Днепра на случай блекаутов (ФОТО)
Городские власти Днепра передали Одессе семь пассажирских автобусов большой вместимости для усиления системы городского общественного транспорта. Их будут использовать в случае возможных сбоев в работе электротранспорта из-за проблем с энергоснабжением.
Об этом пишет Dilo со ссылкой на Одесский городской совет .
Каждый из переданных автобусов рассчитан на одновременную перевозку около 100 пассажиров.
Все семь единиц транспорта находятся в парке и проходят необходимое техническое обслуживание и плановые ремонтные работы, после чего их подготовят к выходу на городские линии.
"Хотим поблагодарить от городских властей, от одесситов днепрянов, а также лично мэра Днепра Бориса Филатова", - отметил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов.
По плану городской администрации резервные автобусы будут выводиться на дублирующие маршруты точечно — в зависимости от сложности ситуации в энергосистеме и потребностей конкретных районных направлений.
Напомним, на городские маршруты Киева вышли новые современные низкопольные троллейбусы и автобусы. Город продолжает обновлять парк общественного транспорта и увеличивать его доступность.