Одеса отримала нові пасажирські автобуси від Дніпра на випадок знеструмлень (ФОТО)

Міська влада Дніпра передала Одесі сім пасажирських автобусів великої місткості для підсилення системи міського громадського транспорту. Їх використовуватимуть у разі можливих збоїв у роботі електротранспорту через проблеми з енергопостачанням.

Про це пише Dilo, з посиланням на Одеську міську раду.

Кожен із переданих автобусів розрахований на одночасне перевезення близько 100 пасажирів.

Наразі всі сім одиниць транспорту перебувають у парку та проходять необхідне технічне обслуговування й планові ремонтні роботи, після чого їх підготують до виходу на міські лінії.

"Хочемо подякувати від міської влади, від одеситів дніпрянам, а також особисто меру Дніпра Борису Філатову", — зазначив перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.

За планом міської адміністрації, резервні автобуси виводитимуться на дублюючі маршрути точково — залежно від складності ситуації в енергосистемі та потреб конкретних районних напрямків.

Фото: Одеська міськрада

Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, на міські маршрути Києва вийшли нові сучасні низькопідлогові тролейбуси та автобуси. Місто продовжує оновлювати парк громадського транспорту та підвищувати його доступність.