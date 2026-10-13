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Одеса отримала нові пасажирські автобуси від Дніпра на випадок знеструмлень (ФОТО)
Міська влада Дніпра передала Одесі сім пасажирських автобусів великої місткості для підсилення системи міського громадського транспорту. Їх використовуватимуть у разі можливих збоїв у роботі електротранспорту через проблеми з енергопостачанням.
Про це пише Dilo, з посиланням на Одеську міську раду.
Кожен із переданих автобусів розрахований на одночасне перевезення близько 100 пасажирів.
Наразі всі сім одиниць транспорту перебувають у парку та проходять необхідне технічне обслуговування й планові ремонтні роботи, після чого їх підготують до виходу на міські лінії.
"Хочемо подякувати від міської влади, від одеситів дніпрянам, а також особисто меру Дніпра Борису Філатову", — зазначив перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.
За планом міської адміністрації, резервні автобуси виводитимуться на дублюючі маршрути точково — залежно від складності ситуації в енергосистемі та потреб конкретних районних напрямків.
Нагадаємо, на міські маршрути Києва вийшли нові сучасні низькопідлогові тролейбуси та автобуси. Місто продовжує оновлювати парк громадського транспорту та підвищувати його доступність.