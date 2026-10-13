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Долар встановив новий історичний рекорд: офіційний курс НБУ на 14 жовтня
Національний банк України встановив офіційний курс долара на середу, 14 жовтня, на новому історичному максимумі – 45,08 грн.
Як пише Dilo, про це свідчать дані Національного банку щодо курсу гривні.
Курс долара оновив рекорд
На середу, 14 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,08 грн.
Порівняно з попереднім банківським днем, 13 жовтня, американська валюта подорожчала на 13 копійок – із 44,95 грн.
Що відбувається з доларом
Зростання офіційного курсу відбувається на тлі зміцнення американської валюти на світових ринках. Зокрема, євро нещодавно опустився до 17-місячного мінімуму щодо долара.
На європейську валюту, серед іншого, тиснуть побоювання щодо стану державних фінансів Франції та можливих економічних наслідків високих цін на нафту.
Який курс закладено до держбюджету
Водночас у державному бюджеті України на 2026 рік закладено середній розрахунковий курс долара на рівні 45,7 грн/$.
Таким чином, нинішній офіційний курс уже наблизився до закладеного в бюджет показника.
Зростання офіційного курсу вище 45 грн саме по собі не означає різкої зміни валютної політики, однак є важливим орієнтиром для розрахунків бізнесу, бюджету та інших економічних показників.
У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.