НБУ проверяет банки, через которые вносили залог за Галущенко: что известно

Национальный банк Украины начал внеплановые проверки других банков, обслуживавших клиентов, связанных с внесением залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германе Галущенко.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в заявлении НБУ по результатам рассмотрения отчета надзорных действий регулятора по Сенс Банку в 2022—2026 годах.

Да, проверки начались еще 24 августа. В НБУ заявили, что проверят, соблюдали ли банки требования законодательства в сфере финансового мониторинга при обслуживании таких клиентов, которые, по материалам НАБУ и САП, осуществляли перевод средств на счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога.

Впрочем, в НБУ не разглашают названия и количество банков.

Детали надзора за Сенс Банком: более 100 решений и 21 сообщения правоохранителям

В НБУ заявили, что в период с конца 2022-2026 годов Комитет банка принял более 100 решений, которые касались Сенс Банка, и направил 21 сообщения в правоохранительные органы, Государственную налоговую службу Украины и Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Завершенная в апреле 2025 года инспекционная проверка регулятора выявила значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных протоколов коллегиальных органов Сенс Банка, о чем сообщили правоохранительные органы, говорится в заявлении НБУ.

"Правление НБУ поддерживает действия независимых антикоррупционных органов и заинтересовано в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела. Необходимым условием является максимальная открытость сторон в рамках закона и без ущерба для досудебного расследования", - говорится в обнародованном заявлении НБУ.

НБУ заявил о ранее неизвестных конфиденциальных протоколах

Особое внимание в заявлении регулятор уделил проверке, завершившейся в апреле 2025 года.

По утверждению Нацбанка, во время нее был обнаружен значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных протоколов коллегиальных органов Сенс Банка. О бумагах НБУ проинформировал правоохранительные органы. Анализ материалов, как отмечает регулятор, продолжается. Кроме того, эти документы использует Министерство юстиции Украины при формировании позиции государства в международном арбитраже по делу, инициированному бывшими подсанкционными собственниками банка.

Отстранение главы наблюдательного совета Сенс Банка

19 августа правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николай Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировал отстранение председателя правления Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета Сенс Банку Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям независимости.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный Сенс Банк, чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили:

заместитель председателя Офиса президента Украины (речь идет о Ирине Мудрой );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного Сенс Банка (речь идет об Алексее Ступаке и Николае Гладишенко );

и ); экс-народный депутат (речь идет о Максима Микитасе).

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

25 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения относительно меры пресечения для бывшей заместительницы руководителя Офиса президента Ирины Мудрой, которая также является фигуранткой этого дела. Суд избрал ей содержания под стражей с альтернативой залогу в 20 млн. грн.