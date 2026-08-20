Скандал с государственным банком: Гетманцев требует отставки главы НБУ Андрея Пышного

Председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев после дела НАБУ и САП относительно государственного АО "Сенс Банк" требует отставки главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Как сообщает Delo.ua, об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Причины для отставки

Гетманцев убежден, что реакция регулятора и его председателя в ответ на пленки НАБУ о схеме отмывания денег в Сенс Банке должна была быть полтора года назад, а не сейчас.

"Такая реакция сейчас подтверждает то, что Андрей Пышный знал о схеме и покрывал ее, хотя вопреки его предыдущим заявлениям мог прекратить", - заметил нардеп.

Он напомнил, что бывшая заместитель руководителя Офиса президента и фигурантка дела НАБУ Ирина Мудрая - правая рука Андрея Пышного, которую он устроил к бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку, не только лично формировала органы управления банка, но и активно участвовала в отмывании денег. Также, по словам Гетманцева, шесть топ-чиновников Сенс Банка лично связаны с Андреем Пышным.

"Широко закрытые глаза Пышного на обнаруженные в ходе проверки Нацбанком Смысл Банка миллиардные нарушения финмона, наряду с сверхжесткой реакцией НБУ на значительно более мелкие нарушения с карточками простых людей. Понимаю, что Андрей - мастер отбрасывать хвосты, чтобы спастись. Но не на этот раз.

Отстранение главы наблюдательного совета Сенс Банка

19 августа правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николая Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировало отстранение председателя правления Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета "Смысл Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям о независимости.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили заместитель руководителя Офиса президента, экснародный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка:

заместитель председателя Офиса президента Украины (вероятно, речь идет о Ирину Мудрую );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Смысл Банка" (вероятно, речь идет о Алексея Ступака и Николая Гладишенко );

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.